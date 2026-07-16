Saha çalışmalarını devam ettiren Çağatay Güç, Gaziemir ilçesinde esnaf ziyaretleri düzenledi. Sevgi Yolu ve Abdullah Arda Meydanı'nda faaliyetlerini sürdüren işletmelere tek tek ziyarette bulunan Güç, iş yeri sahipleriyle buluşarak hem ekonomik gelişmeler hem de ülke gündemin üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde esnafın yaşadığı sorunları yakından dinleyen Güç, özellikle son dönemde yükselişte olan ekonomik sıkıntıların küçük işletmeler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtti.

"Esnafı zorluyor"

Esnafın en önemli gündem maddelerinin artan maliyetler, kira artışları, enerji faturaları ve ticarette yaşanan durgunluk olduğunu ifade eden Güç, birçok işletmenin ayakta kalma mücadelesinde olduğunu ifade etti.

İş yeri sahiplerinin yeni ürün almakta, işletmelerini çevirmekte ve günlük giderlerini karşılamakta zorlandığını belirten Güç, vatandaşların alım gücündeki düşüşün de ticareti olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

"Çözüm sandıkta"

Açıklamasında mevcut ekonomi politikalarına eleştirilerde bulunan Güç, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve finansmana erişimde yaşanan zorlukların hem esnafı hem de vatandaşları olumsuz etkilediğini belirtti.

Banka kredi faizlerinin artması sebebiyle işletmelerin yatırım yapamadığını ve ticari faaliyetlerini sürdürmekte zorluk yaşadığını ifade eden Güç, ekonomik sorunların çözümünün demokratik süreçlerden geçtiğini belirtti.

"Esnafa nefes aldıracağız"

Özgür Özel'in liderliğinde yapılacak ilk seçimde iktidara gelmeyi amaçladıklarını söyleyen Güç, esnafın, emeklilerin, çalışanların ve dar gelirli vatandaşların ekonomik olarak rahatlayacağı politikaları hayata geçireceklerini ifade etti.