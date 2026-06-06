Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZFAŞ’ın ev sahipliğinde kapılarını açan Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği (UFI) Avrupa Konferansı, Türk sporunun gurur kaynaklarından Bengisu Avcı’yı ağırladı. Fuar İzmir’deki organizasyonda katılımcılarla buluşan dünyaca ünlü yüzücü, Ocean’s 7 (7 Okyanus) yolculuğunda verdiği mücadeleyi ve zirveye giden yoldaki tecrübelerini paylaştı. Bu seriyi bitirmeyi başaran ilk ve tek Türk sporcu unvanını elinde bulunduran Avcı, başarısının sırrının kararlılık, disiplin ve pes etmemek olduğunu belirtti.

“Başlangıçta hedefinizi göremeyebilirsiniz…”

Açık su yüzücülüğü ile yaşamın dinamikleri arasında kuvvetli bir bağ olduğunu dile getiren Avcı, “Başlangıçta hedefinizi göremeyebilirsiniz. Önünüzde kocaman bir okyanus vardır ancak onun orada olduğunu bilirsiniz ve yüzmeye devam edersiniz. Ben yıllarca bunu yaptım” dedi.

Yüzmeye henüz 6 yaşındayken başladığını belirten Bengisu Avcı, yıllar boyunca binlerce saat antrenman yaptığını, akıntıları, hava şartlarını ve rotaları tek tek analiz ettiğini söyledi. Avcı, “İnsanlar çoğu zaman yalnızca sonucu görüyor. Oysa görünmeyen tarafta yıllar süren hazırlıklar, araştırmalar ve fedakarlıklar var. Hedefe ulaşmak için binlerce saat çalışmanız gerekiyor” mesajı verdi.

“Bu yolculuk bana şunu öğretti…”

Performansın sadece kas gücüne değil, zihinsel dirence de bağlı olduğunu ifade eden Bengisu Avcı, İngiliz Kanalı’ndaki ilk denemesinde yaşadığı başarısızlığın kariyeri için kırılma noktası olduğunu söyledi. Avcı, “Bazen ne kadar çalışırsanız çalışın yeterli olmayabiliyor. Önemli olan, karşınıza çıkan engeller ne olursa olsun ilerlemeye devam edebilmek” dedi. Hedefe kilitlenirken sonuca değil, yolun kendisine odaklanılması gerektiğinin altını çizen rekortmen yüzücü, “Hayal kurarken sadece ulaşacağınız noktayı düşünmeyin. Oraya vardığınızda nasıl hissedeceğinizi de düşünün. Eğer yolculuğun tadını çıkarmazsanız, başarıya ulaştığınız anın da anlamı kalmıyor. Ben yolculuğun her anını yaşamayı ve mutlu olmayı seçtim. Bu yolculuk bana şunu öğretti; vazgeçmeyi reddeden bir insanı hiçbir şey yenemez” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Bengisu Avcı, salondakilerin merak ettiği soruları da yanıtladı.

Geçtiğimiz yıl Tsugaru Boğazı’nı da geride bırakarak Ocean’s 7 serisini tamamlayan Bengisu Avcı, bu unvanı kazanan ilk ve tek Türk yüzücü olarak adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Avcı, bu tarihi başarısıyla aynı zamanda dünya genelinde bu seriyi bitirebilen 40’ıncı sporcu ve 13’üncü kadın yüzücü olma gururunu da ülkeye yaşattı.