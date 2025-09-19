Fenerbahçe Spor Kulübü’nde olağan seçimli genel kurul yarın başlıyor. Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran, iki gün sürecek genel kurulda başkanlık için yarışacak.

Genel kurul eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak

Seçimli genel kurul, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik alanda bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek. Genel kurula 46 bin 939 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

İlk gün faaliyet raporları okunacak

Seçimin ilk gününde yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Mevcut yönetim kurulunun ve denetim kurulunun 01.03.2024 – 31.05.2024 ve 01.06.2024 – 31.05.2025 mali dönemlerindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi genel kurulun oylarına sunulacak. Ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

Oy verme işlemi pazar günü yapılacak

Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Oy kullanımı stadın yanında (eski Kenan Evren Lisesi arazisi) bulunan açık alanda yapılacak. Oy verme işlemi saat 10.00’da başlayacak ve 17.00’de sona erecek.

Başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri

Ali Koç’un listesi

Başkan: Ali Koç

Yönetim Kurulu (Asil): Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker

Yönetim Kurulu (Yedek): Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

Sadettin Saran’ın listesi

Başkan: Sadettin Saran

Yönetim Kurulu (Asil): Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural

Yönetim Kurulu (Yedek): Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orkan Orakçıoğlu, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz