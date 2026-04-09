Süper Lig lideri Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, deplasmanda Göztepe karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Kaptan olarak sahaya çıkan Yılmaz, hem karşılaşmayı hem de takımın son durumunu değerlendirdi.

Kaptanlık gururu ve hedef vurgusu

Karşılaşmada kaptanlık görevini üstlenen Barış Alper Yılmaz, bunun kendisi için önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, takım arkadaşlarına teşekkür etti. Sahada liderlik yapmanın gurur verici olduğunu dile getiren Yılmaz, sezon boyunca belirledikleri hedeflere ulaşmak için çalıştıklarını ifade etti.

Bireysel performansına da değinen milli oyuncu, farklı mevkilerde görev almaya hazır olduğunu vurguladı. Forvet pozisyonunda oynamaktan keyif aldığını belirten Yılmaz, takımına katkı sağlamanın önceliği olduğunu söyledi. Fiziksel durumuna güvendiğini aktaran oyuncu, sakatlıkların kendisini etkilemeyeceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Trabzonspor mağlubiyeti motivasyon yarattı

Geçtiğimiz hafta alınan Trabzonspor yenilgisine de değinen Barış Alper Yılmaz, bu sonucun takım üzerinde olumsuz bir etki yerine motivasyon oluşturduğunu ifade etti.

Futbolda geçmiş sonuçların geride kaldığını belirten Yılmaz, istenmeyen mağlubiyetin takım içinde değerlendirildiğini ve oyuncuların yeniden odaklandığını söyledi. Dış etkenlere kulak asmadıklarını vurgulayan milli futbolcu, takım olarak hedeflerine konsantre olduklarını dile getirdi.

“Şampiyonluk yarışı devam ediyor”

Şampiyonluk yarışına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, sezonun henüz tamamlanmadığına dikkat çekti. Taraftar desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden oyuncu, kalan maçlara odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Takım içindeki birlikteliğe vurgu yapan Barış Alper Yılmaz, kaptanlık rolünün yalnızca sahadaki isimlerle sınırlı olmadığını, görünmeyen liderlerin de bulunduğunu belirtti.

Takım arkadaşı Mauro Icardi hakkında da konuşan Yılmaz, Arjantinli oyuncunun kulüp için özel bir isim olduğunu ve camia üzerinde önemli bir etkisi bulunduğunu ifade etti. Galatasaray’ın güçlü bir aile yapısına sahip olduğunu belirten Yılmaz, bu birlikteliğin kolay kolay dağılmayacağını sözlerine ekledi.