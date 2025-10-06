Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl “Anadolu Mayası” temasıyla 15’incisini düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, yazarları, sanatçıları ve akademisyenleri okurlarla bir araya getirmeyi sürdürüyor. Fuarda, Orhan Karaağaç’ın moderatörlüğünde düzenlenen “Türkçemiz Evimiz” başlıklı özel söyleşinin konuklarından biri Okan Bayülgen oldu.

Dil konusundaki düşüncelerini aktaran Bayülgen, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka bilgiye ulaşmayı kolaylaştırabilir ama zihnimizi tembelleştirme riski taşıyor. Sosyal medya provoke ediyor, siyaset bile artık dijital bir gösteri haline geliyor. Zihin boş kalıyor''

Okumayı “zihni canlı tutmanın en etkili yöntemi” olarak tanımlayan Bayülgen,"Kitap sarmaya başladığında harfleri görmez olursun, sayfalar gözünün arkasında bir sinema gibi geçmeye başlar" dedi.

Mercimek çorbasına benzetti

Dildeki yozlaşmayı mutfak kültürüyle ilişkilendiren Okan Bayülgen, "Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez. Kaç restoranda bu yüzden kavga ettim, kaçından kovuldum. Tıpkı dilimiz gibi, değerlerimizi de koruyamadık" diyerek hem salonda hem sosyal medyada dikkat çekti. Kitap fuarlarının önemine de vurgu yapan Bayülgen,"Kitap fuarları yalnızca kitapla değil, medeniyetle, kimlikle, dilimizle bir diriliş alanıdır. Türkçemiz evimizdir, o evi hep birlikte koruyalım. Tek çare kitap okumak" ifadelerini kullandı.