Uzun bir aradan sonra içerik üretmeye yeniden başlayan ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Enes Batur, son yayınladığı videoda izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşadı. Takipçilerinden gelen hediyeleri kamera karşısında açan ünlü isim, başlangıçta sıradan görünen bir kutuyla karşılaştı. Katmanlar açıldıkça etrafa yayılan ağır koku, durumun hiç de normal olmadığını gösterdi. Karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşıran fenomen, oldukça zor anlar yaşadı.

KUTUDAN ÇIKAN İĞRENÇ DETAY

İçerisinde özür dilenen, istenirse doğrudan çöpe atılabileceği belirtilen bir not barındıran paket merak uyandırdı. Islak mendillere sarılı haldeki nesneyi açmaya devam eden Batur, kokunun giderek tahammül edilemez bir seviyeye ulaştığını fark etti. Beş buçuk milyon takipçili Instagram hesabıyla sık sık gündeme gelen fenomen, en sonunda paketin içerisindekinin dışkı olduğunu anladı. O anlarda midesi altüst olan ünlü isim, çalışma arkadaşlarına kesinlikle bu pakete yaklaşmamaları, koklamamaları konusunda uyarılarda bulundu. Yaşanan sıra dışı anlar saniye saniye kayda geçti.

MİLYONLUK KAZANÇ İDDİALARINA NET YANIT

Geçmişte özel hayatında yaşadığı çalkantılı dönemler nedeniyle platformdan uzaklaşan, üç yıl boyunca sessizliğe bürünen ünlü içerik üreticisi kısa süre önce sektöre geri dönmüştü. Dönüşüyle birlikte maddi kazancı hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Sadece yirmi dört saat içerisinde altı milyon lira gelir elde ettiği öne sürülen fenomen, söylentilere sessiz kalmadı. Elde ettiği bağış gelirinin 81 bin 193 lira olduğunu şeffaf bir şekilde paylaşan Batur, "Etrafta büyük bir yalan dolaşıyor" ifadesini kullanarak asılsız rakamlara son noktayı koydu.

ZORLU SÜREÇTEKİ FİZİKSEL DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süreli sessizliğinin ardından kamera karşısına geçtiğinde, fiziksel değişimiyle hayranlarını şaşırtmıştı. Eskiden daha yapılı olan ünlü ismin oldukça zayıfladığı gözlerden kaçmadı. Geçirdiği zor günleri takipçileriyle paylaşırken samimi itiraflarda bulundu. İlişkisi bittikten sonra derin bir boşluğa düştüğünü belirterek süreci anlatan fenomen, "İlişkim bittikten sonra uzun süre yalnız kaldım" sözleriyle yaşadığı ruhsal zorlukları dile getirdi. Aylarca insanlardan uzak kalarak iletişimini kestiğini anlatan ünlü isim, "Adeta delirdim." diyerek o dönemin vahametini gözler önüne serdi.

ESKİ KIZ ARKADAŞININ DÜĞÜN GÜNÜNDE DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Özel hayatındaki bu sancılı dönemin temelinde yatan ayrılık süreci geçmişte oldukça konuşulmuştu. Uzun süre birliktelik yaşadığı eski kız arkadaşı Başak Karahan'ın dünyaevine girdiği gün Batur oldukça çarpıcı bir adım atmıştı. Fenomen isim, geçmişte kendisine ayda iki milyon liraya yakın gelir sağlayan popüler videolarını yayından kaldırarak büyük yankı uyandıran bir tepki göstermişti.