Son Mühür- Teknoloji milyarderi Elon Musk, Tesla’nın yeni reklam kampanyası için müzik dünyasının efsane ismi Madonna’ya tarihin en yüksek tekliflerinden birini sundu. Ancak Madonna’nın yanıtı, teklifin büyüklüğünden çok daha fazla yankı uyandırdı.

Yarım milyar dolarlık teklif

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, markasının yeni küresel tanıtım kampanyası için çarpıcı bir strateji izledi. Musk, 7 Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Madonna’ya Tesla reklamlarında rol alması karşılığında 500 milyon dolar teklif etti.

Bu teklif, bir sanatçıya sunulan en yüksek reklam ücreti olarak tarihe geçecek düzeydeydi. Musk’ın amacı, Tesla’yı sadece teknoloji ve sürdürülebilir enerji markası olarak değil, aynı zamanda “kültürel bir ikon” haline getirmekti.

Madonna’dan şaşırtan ret

Pop müziğin kraliçesi Madonna, astronomik teklifi “Ruhum satılık değil” sözleriyle reddetti. Dünyaca ünlü sanatçı, projede yer almayacağını Elon Musk’a bizzat iletti. Madonna’nın bu tavrı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.