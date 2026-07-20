Bartın’ın Kurucaşile ilçesi ile Kastamonu’nun Cide ilçesi arasında olan Kapısuyu Deresi, Karadeniz’e döküldüğü noktada oluşturduğu doğal sınırla dikkat çekiyor.

Sınırın tam Kapısuyu Plajı’nı ortadan ikiye bölmesi sebebiyle tatilciler, birkaç adımda bir şehirden diğerine geçebiliyor.

Coğrafi konumuyla dikkat çeken Kapısuyu Plajı’nın batı kesimi Bartın sınırları içinde yer alırken, doğu tarafında kalan bölümü ise Kastamonu’ya bağlı bulunuyor.

10 adımda şehir değiştiriyorlar

Plajı bölen derenin denizle birleştiği nokta, ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Bartın tarafındaki Kapısuyu Köyü üzerinden plaja gelen tatilciler, suyun sığ olduğu alanlarda yürüyerek veya kısa mesafe yüzerek dakikalar içinde Kastamonu tarafına geçiş yapabiliyor. Kıyıdaki vatandaşlar, iki il arasındaki geçişi ortalama 10-15 adımda tamamlıyor.

Ulaşım imkanları açısından da kolay olan bölgeye hem Bartın yönünden hem de Cide ilçesi üzerinden karayolu bağlantısı sağlanıyor. Plaj, Bartın il merkezine 56 kilometre, Kurucaşile ilçe merkezine ise 3 kilometre mesafede bulunuyor.

Kış aylarında 120 kişi yaşıyor

Kış aylarında 120 kişinin yaşadığı Kapısuyu Köyü'nde, yaz sezonunun açılmasıyla beraber yoğun hareketlilik yaşanıyor.

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yakın illerden ve yurt dışından gelen gurbetçilerin katılımıyla bölge nüfusu 1500’ün üzerine çıkıyor.

Yaz aylarında deniz turizmiyle öne çıkan Kapısuyu, av sezonunun başlamasıyla beraber bu kez amatör ve profesyonel balıkçıların ilgi odağı haline geliyor. Bölge, hem tatilcilerin hem de balıkçı teknelerinin uğrak noktası olmaya devam ediyor.