Son Mühür- Avrupa Parlamentosu, 8 Temmuz'da kabul ettiği bir kararla 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nı hedef almış ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız iddialara yer vererek harekâtı kınamıştı.

Türkiye ve KKTC makamları, garantörlük hakkına vurgu yaparak bu kararı reddetti ve "yok hükmünde" saydıklarını açıkladı.

Avrupa Parlamentosu, Kıbrıs'ta yaşananlarla ilgili asılsız iddialarının gündem olduğu süreçte Yunanistan'dan gelen bir ses dikkat çekti.

Yunanistan'ı karıştıran itiraf...



ERT'nin yayınına bağlanan siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos'un Kurtuluş Savaş ısırasında Anadolu'da Yunan askerlerinin katliamlarına yönelik itirafı, Yunan kamuoyunda deprem etkisi yarattı.

''Yunan kamuoyu, siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos'un 'Anadolu' itirafının şokunu yaşıyor'' hatırlatmasında bulunan CNN Türk Atina Temsilcisi Duygu Leloğlu,

Diamantopoulos, ERT yayınına telefonla bağlandı ve dedi ki; "Yunanistan, Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'da akıl almaz katliamlar yaptı."

"Artık bunun resmen tanınması zamanı gelmedi mi?" diyerek Cezayirlileri katlettiğini kabul eden Fransa'yı örnek gösterdi.

Yunan siyasetçilerden hiçbir reaksiyon gelmedi, haberi bile yapılmadı, açıklama hiç yokmuş gibi davranıyorlar'' sözleriyle Yunanistan'ın katliam itiraflarını unutturmaya çalıştığına dikkat çekti.

Küçük Asya'da Yunan mezalimi...



Milli Mücadele döneminde Yunan askerlerinin eylemlerinde 5 bine yakın köy ve kasaba yakılmış, 1 milyondan fazla insan yerinden yurdundan zorla göç ettirilmiş, 30 bine yakın kadının cinsel tacize uğramış iddiası Yunan kamuoyunda ilk kez bu kadar net bir dille ifade edilmesinin yankıları henüz bitmiş değil.

Thanasis Diamantopoulos, Yunan devlet televizyonu ERT'de şunları söylemişti...

- Yunan ordusunun Küçük Asya'daki (Batı Anadolu) suçlarını, Müslüman kadınlara yapılan kitlesel tecavüzleri sormayacak mıyız?

- Askerlerimizin, subayların izniyle tecavüz edip öldürdüğü Müslüman kadınların meme uçlarından tespih yaptığı gerçeğini ne zaman kabul edeceğimizi sormayacak mıyız?

-Zira kendi suçlarını kabullenme gücünü kendinde bulmuş bir toplum, barış ve medeniyet yolunda ileri bir adım atma fırsatını da elde eder.