Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gelecek Partisi PYK Üyesi ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarına ev sahipliği yapmasının önemli bir fırsat olduğunu belirterek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Selçuk Özdağ: Yalnızca seyahat ve idari giderler için 7,5 milyon dolardan fazla ödeme yapılacaktır

COP31'e Türkiye’nin ev sahipliği yapmasını ciddi önemi olduğu aktaran ve konuyla ilgili endişelerini dile getiren Gelecek Partili Selçuk Özdağ, "COP31’e (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31’incisidir) ev sahipliği yapmak elbette ülkemiz için önemli ve kıymetli bir fırsattır. Ancak kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık ve hesap verebilirlik de en az bunun kadar önemlidir. Resmî Gazete’de yayımlanan Birleşmiş Milletler ile yapılan anlaşmaya göre, yalnızca seyahat ve idari giderler için 7,5 milyon dolardan fazla ödeme yapılacaktır" dedi.

"Kalem kalem açıklama yapmanızı bekliyoruz Sayın Murat Kurum"

Son olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a konuyla ilgili sorular yönelten Gelecek Partili Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin sormaya hakkı var: Bu tutarın kapsamı nedir? Hangi kalemler finanse edilecektir? Toplam COP31 bütçesi ne kadardır?

Bu harcamanın tamamı hangi kaynaklardan karşılanacaktır? Uluslararası organizasyonlar prestij kadar mali sorumluluk da gerektirir. Her kuruşun hesabı kamuoyuna açık ve şeffaf şekilde verilmelidir. Kalem kalem açıklama yapmanızı bekliyoruz Sayın Murat Kurum"