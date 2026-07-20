CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki yeni parti iddialarına doğrudan yanıt verdi. Kulislerde dolaşan iddiaları yalanlayan Emir, kulaktan dolma bilgilere ve sosyal medyadaki söylentilere itibar edilmemesini istedi.

“Bizden duymadığınız hiçbir şey gerçek değildir”

Kamuoyunda bir süredir tartışılan yeni parti konusunun maksatlı çıkarıldığını vurgulayan Emir, dedikoduların bilinçli bir algı operasyonu olduğunu söyledi. Yandaş medyanın her gün yeni bir senaryo ürettiğini belirten Emir, süreci şu net sözlerle özetledi:

"Kasten yalan üretiyorlar. Bir gün o yalanı tartışıyorlar, ertesi gün yalan olduğu ortaya çıkıyor ama gündemi meşgul etmiş oluyorlar. Bizden duymadığınız hiçbir şey gerçek değildir. Önümüzde yeni parti konusunda sizlerle paylaşacağımız bir tarih bugün için söz konusu değildir."

Öte yandan CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile ilgili 'mutlak butlan' dosyasının adli tatilden hemen önce Yargıtay’a sevk edildiğini hatırlatan Emir, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını aktardı.

Belediyelere operasyon tepkisi

Konuşmasında CHP’li belediyelere yönelik adli süreçlere de değinen Murat Emir, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet örneği üzerinden iktidara yüklendi. Operasyonların tek taraflı yürütüldüğünü ifade eden Emir, çift standart uygulandığını savundu.

İktidarın belediyeler üzerindeki baskısını eleştiren Emir, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Bir sabah vakti 20-30 kişiyle operasyon yapıp belediye başkanını tutuklamak sadece CHP’liler için mi geçerli? Bir tane AK Partili belediye başkanı suç işlemez mi? Biz denetlenmeyelim demiyoruz. Ancak yapılan şey düşman hukukudur. Ya bize katıl ya hapse atıl anlayışının açık halidir."

"Sahibi belli olmayan yasayı tartışmayız"

Gündemdeki "Terörsüz Türkiye" tartışmaları ve çerçeve yasa taslağı hakkında da konuşan Emir, sürecin kapalı kapılar arkasında yürütülmesine tepki gösterdi. Kimin hazırladığı bilinmeyen bir metin üzerinden pozisyon belirlemeyeceklerini söyledi.

Açıklığını koruyan usul eksikliklerine dikkat çeken Emir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çerçeve yasanın sahibi dahi belli değil. Kimin kime ne verdiği belli olmayan bir metne yorum yapmamız imkansız. Biz terörün bitmesini ve hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Ancak şeffaf olmayan bir süreci bize dayatamazlar. Meclis Başkanı'nın Genel Başkanımızdan henüz bir randevu talebi de olmamıştır."