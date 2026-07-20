İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık görevinden resmen istifa etti. İstifasını önceden duyuran Starmer, İngiltere’nin artık daha güçlü olduğunu belirterek İşçi Partisi lideri Andy Burnhama başarılar dilerdi. Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “2024'teki galibiyetimizden bu yana tek amacım ülkemize başbakan olarak hizmet etmekti. Uluslararası itibarımız daha iyi bir konumda.

"İngiliz halkına teşekkür ediyorum"

Ülkemdeki bütün iradeyi çok yakından gözlemledim. Halefim Andy Burnham'a başarılar diliyorum. Aileme ve ekibime teşekkür etmek istiyorum. İngiliz halkına teşekkür ediyorum, Bana bu fırsatı verdiği için” ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin yeni başbakanı: Andy Burnham

Starmer'in istifası sonrasında ülkenin yeni başbakanı belli oldu. İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral 3’üncü Charles'tan hükümeti kurma görevini alarak İngiltere'nin son 10 yıldaki 7'nci başbakanı oldu.

Yeni hükümetin ilk öncelikleri ve yol haritası

İşçi Partisi lideri Andy Burnham, gerçekleştirdiği ilk konuşmasında hükümetin önceliklerini açıkladı. Yeni İngiltere Başbakanı Burnham, hayat pahalılığıyla mücadele, ekonomik büyümenin hızlandırılması ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinin hükümetin temel öncelikleri arasında olacağını belirtti.