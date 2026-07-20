Son Mühür- CHP'deki parti içi iktidar savaşında Kemal Kılıçdaroğlu/ Özgür Özel ikileminin dışında kalmayı tercih eden az sayıdaki vekilden biri olan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, milletvekilliği dokunulmazlığı oylamasında ret oyu kullanacağını duyurdu.

PM'de tavrımı belli etmiştim...



''Geçmişte milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin düzenleme Parti Meclisi’nde görüşülürken söz almış, bunun yanlış olduğunu açıkça ifade etmiştim. O gün de siyasetin ilkelerine göre tavır aldım, bugün de aynı yerde duruyorum'' hatırlatmasında bulunan Gürsel Erol,

''O dönemde kendilerini en özgürlükçü, en demokrat, hatta daha solda tanımlayan ve bugün bambaşka söylemler kullanan birçok isim “evet” oyu vermişti. Ben ise o gün ne söylediysem, bugün de aynısını söylüyorum.

Çünkü mesele kişiler değil, ilkeler meselesidir. Demokrasi, sadece kendi görüşünüzden olanların hakkını savunmakla değil; sizin gibi düşünmeyenlerin de hakkını savunmakla, hukukun ve Meclis iradesinin herkes için geçerli olmasını istemekle anlam kazanır.

Bu nedenle bugün de Meclis’e hangi milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması gelirse gelsin, oyum ret olacaktır.

İlkeler, günlük konjonktüre göre değişmez'' mesajı verdi.