Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan binlerce öğretmenin büyük bir merakla beklediği tayin dönemi yaklaşıyor. Yer değiştirme işlemleri için 2026 yılı takvimi belli oldu. Eğitimciler, görev yaptıkları mevcut il sınırları içinde farklı bir okula geçiş yapmak amacıyla arama motorlarında yoğun bir şekilde tarih araştırması yapıyor. Farklı bir kurumda mesleğini sürdürmek isteyen öğretmenler, resmi olarak açıklanan takvime göre hazırlıklarına devam ediyor.

Açıklanan bu güncel takvim doğrultusunda öğretmenlerin il içi yer değiştirme süreci mayıs ayı itibarıyla resmi olarak işlemeye başlıyor. Başvuru şartlarını taşıyan ve görev süresi kriterlerini karşılayan öğretmenler, tercihlerini MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Hem tayin umudu taşıyan öğretmenleri hem de idari kadroları yakından ilgilendiren bu süreç, tamamen okullardaki norm kadro ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Onay işlemlerinin ardından sonuçların açıklanması ve yeni görev yerlerine geçiş aşamaları dikkatle takip edilecek.

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman alınacak

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı atama takvimine göre il içi isteğe bağlı tayin başvuruları mayıs ayının ilk haftasında gerçekleşiyor. Bu kapsamda başvuru hakkı elde eden öğretmenler, dört ile altı mayıs tarihleri arasında sistem üzerinden kendi tercih işlemlerini yapacak. Adayların bu süreci kaçırmamak için belirtilen günlerde MEBBİS kişisel ekranına giriş yaparak gitmek istedikleri okulları sistem listelerine kaydetmeleri gerekiyor.

Eğitimciler bu süreçte belirlenen kontenjanlara göre en fazla 40 farklı eğitim kurumu için tercih oluşturabiliyor. Başvuru yapabilmek için öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları kuralı aranıyor. Belirlenen şartları taşımayan personelin başvuru ekranı sistem tarafından onaylanmıyor. Tercih işlemleri sorunsuz biten adaylar için sistem kapanacak ve hızla değerlendirme aşamasına geçiş yapılacak.

MEB il içi yer değiştirme atama sonuçları ve ilişik kesme tarihleri

Başvuru sürecinin sorunsuz şekilde geride kalmasının ardından tüm dikkatler atama sonuçlarının ilan edileceği resmi tarihe odaklanıyor. Bakanlık tarafından açıklanan plana göre öğretmenlerin il içi yer değiştirme atamaları 11 Mayıs 2026 tarihinde yapılıyor. Görev yeri değişen öğretmenler, atama sonuçlarını doğrudan personel genel müdürlüğü internet adresi veya kendi MEBBİS hesapları üzerinden sorgulayabiliyor. Atama işlemlerinin kesinleşmesiyle birlikte yeni görev yerlerine fiili geçiş için yapılması gereken tebligat ve ilişik kesme işlemleri tam olarak 26 Haziran tarihinde başlıyor. Öğretmenler okulların kapanmasıyla başlayan yaz tatili dönemi içinde eski kurumlarından resmi olarak ayrılarak atandıkları yeni okullarda göreve başlama işlemlerini bitirecek. Böylece eylül ayında herkes yeni görev yerinde hazır bulunacak.