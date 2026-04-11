ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her salı akşamı reyting zirvesini zorlayan A.B.İ. dizisi, kadrosunu güçlü isimlerle genişletmeye devam ediyor. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu OGM Pictures imzalı yapım, yeni bölümleriyle heyecanı artırıyor. Sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olan diziye, usta oyuncu Turgut Tunçalp sürpriz bir şekilde dahil oldu. Televizyon seyircisinin yakından tanıdığı başarılı isim, diziye katılmasıyla birlikte arama motorlarında geniş yankı uyandırdı.

Dizinin sıkı takipçileri, sevilen oyuncunun projeye hangi karakterle katılacağını ve hikayeye nasıl bir yön vereceğini yoğun bir şekilde araştırıyor. Yapım şirketinden sızan bilgilere göre Turgut Tunçalp, dizinin 14. bölümünden itibaren ekranda boy gösterecek. Başarılı oyuncunun kadroya dahil olması, hikayenin ilerleyen kısımlarında yaşanacak büyük yüzleşmelerin habercisi olarak yorumlanıyor. İzleyiciler, hem yeni karakterin detaylarını hem de usta oyuncunun kariyer geçmişini öğrenmek için internet üzerinde araştırmalar yapıyor.

Abi dizisi İhtiyar Turgut Tunçalp hikayeye nasıl dahil oluyor

Seyircinin büyük bir merakla beklediği 14. bölümde diziye katılacak olan Turgut Tunçalp, hikayede İhtiyar lakaplı karaktere hayat veriyor. İhtiyar karakteri, dizideki önemli isimlerden Doğan'ın İzmir'de yaşayan ve en çok güvendiği kişi olarak öne çıkıyor. İzmir'den İstanbul'a gelerek olayların tam merkezine yerleşmesi beklenen İhtiyar, dengeleri tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. Özellikle aksiyon ve dram dozu yüksek sahnelerde etkili bir performans sergilemesi beklenen oyuncunun, başrol karakterleriyle kuracağı ilişki şimdiden merak konusu oluyor. Daha önce aynı yapım şirketinin Sahipsizler dizisinde de rol alan oyuncu, yeni projesindeki bu kilit rolle seyirci karşısına çıkıyor.

Turgut Tunçalp kimdir, kaç yaşında?

Ekranların tanınan yüzü Turgut Tunçalp, 12 Mayıs 1976 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Özel Drama Tiyatro okulunda oyunculuk eğitimi alarak kariyerine sağlam bir temel atan oyuncu, 2002 yılından bu yana kamera önünde yer alıyor. Merhamet dizisinde canlandırdığı Moskof Recep karakteriyle geniş kitlelerce tanınan başarılı isim, kariyeri boyunca birçok önemli projede boy gösterdi. Diriliş Ertuğrul dizisinde Afşin Bey, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Façalı Haşmet ve Teşkilat dizisinde Halit Başkan gibi unutulmaz karakterlere imza attı. Yakın zamanda Yalı Çapkını dizisinde Şehmus rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, 2019 yılında meslektaşı İlayda Atmaca ile dünyaevine girdi. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra ekstrem sporlara ve dağcılığa ilgi duyan Turgut Tunçalp, ekran serüvenine başarılı bir şekilde devam ediyor.