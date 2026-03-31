Kaza, saat 07.00 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Kıran Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Ünye Belediyesi’ne ait 52 AEE 917 plakalı otobüs, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Sabah saatlerinde yaşanan kazanın, bölgede kısa süreli trafik aksamasına da neden olduğu bildirildi.

İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralıların durumu takip ediliyor

Kazada yaralanan 11 kişiden 9’unun öğrenci olduğu bilgisi dikkat çekerken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, ilk değerlendirmelere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin kazaya yol açtığı üzerinde duruluyor.