Türkiye genelinde yapılan değerlendirmeler, öğrencilerin şehir seçerken artık sadece akademik başarıya odaklanmadığını açık şekilde gösteriyor. Sosyal hayatın hareketliliği, güvenli ortam, ulaşım kolaylığı ve yaşam maliyeti gibi unsurlar, tercih listelerinde ciddi bir yer kaplıyor. Bu tabloya bakıldığında ise üç şehir öne çıkıyor: İzmir, İstanbul ve Eskişehir.

İzmir dengeli yaşamıyla öne çıkıyor

İzmir, özellikle son yıllarda öğrencilerin gözünde farklı bir noktaya gelmiş durumda. Denizle iç içe yapısı, daha sakin şehir hayatı ve “öğrenci dostu” olarak anılması, gençlerin bu şehre yönelmesinde etkili oluyor. Büyük şehir kalabalığından biraz uzaklaşmak isteyen öğrenciler için İzmir daha yaşanabilir bir alternatif olarak görülüyor.

Şehirde sosyal hayatın varlığı ile akademik odak arasında kurulan denge, öğrencilerin uyum sürecini hızlandırıyor. Bu durum, tercih döneminde İzmir’i ilk sıralara taşıyan önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

İstanbul fırsatlarıyla cazibesini koruyor

İstanbul ise sahip olduğu üniversite çeşitliliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesinin bulunduğu şehir, eğitim anlamında geniş bir yelpaze sunuyor.

Bunun yanında İstanbul’un iş dünyasıyla iç içe olması, öğrenciler için erken dönemde staj ve kariyer fırsatları anlamına geliyor. Kültürel etkinlikler, sosyal imkanlar ve hareketli yaşam tarzı da şehrin cazibesini artırıyor. Ancak bu yoğunluk bazen öğrenciler için zorlayıcı da olabiliyor, bu da tercihleri etkileyen bir diğer detay olarak öne çıkıyor.

Eskişehir öğrenci kenti kimliğini sürdürüyor

Eskişehir ise “öğrenci kenti” olarak bilinen yapısını koruyor. Üniversite kampüslerinin şehirle bütünleşmiş olması, öğrencilerin günlük hayatını kolaylaştırıyor.

Yaşam maliyetlerinin diğer büyük şehirlere göre daha uygun olması da önemli bir avantaj sağlıyor. Gelişmiş ulaşım ağı ve genç nüfusun yoğunluğu, Eskişehir’i hem ekonomik hem de sosyal açıdan cazip hale getiriyor. Uzmanlara göre bu istikrar önümüzdeki yıllarda da devam edicek gibi duruyor.

Ulaşım ve maliyet belirleyici rol oynuyor

Uzman değerlendirmeleri, öğrencilerin şehir seçiminde artık daha somut kriterlere yöneldiğini ortaya koyuyor. Ulaşımın kolay olması, barınma imkanlarının erişilebilirliği ve genel yaşam maliyeti, tercihleri doğrudan etkiliyor.

İzmir, İstanbul ve Eskişehir’in bu beklentileri büyük ölçüde karşılaması, bu şehirlerin eğitim haritasındaki yerini güçlendiriyor. Kısacası öğrenciler sadece okuyacakları üniversiteyi değil, yaşayacakları hayatı da seçiyor.