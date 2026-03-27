Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden mali belirsizlikler, kurulan Koordinasyon Kurulu’nun gerçekleştirdiği kritik toplantı sonrası netlik kazandı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin ve ilgili şube başkanlarının yanı sıra; İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketler Koordinatörü Ahmet Okyay ve Hukuk Müşaviri Utku Kılınç’ın katıldığı görüşmelerde, işçilerin geçmiş dönem alacaklarından çalışma koşullarına kadar pek çok hayati konuda mutabakat sağlandı.

Toplantının en önemli gündem maddesi olan ödeme takvimi konusunda taraflar el sıkıştı. Yapılan resmi açıklamaya göre, çalışanların 2025 yılına ait ikramiye ödemelerinin 31 Mart tarihi itibarıyla hesaplara yatırılması kararlaştırıldı. Geçmiş dönemlerden sarkan birikmiş alacaklar için ise hakkaniyetli bir formül geliştirildi. Buna göre tüm üyelerin alacakları; nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarını kapsayan dört aylık periyotta eşit dilimler halinde ödenecek. Bu planlama sayesinde yaz dönemi sonuna kadar belediye iştiraklerinde görev yapan işçilerin geçmişe dönük hiçbir borç bakiyesi kalmayacak.

"Havuz" uygulaması tarihe karışıyor

Belediye şirketlerinde uzun süredir tartışma konusu olan ve "havuz" sistemi olarak bilinen, şirketlere iade uygulamasına dair de radikal bir adım atıldı. İşçilerin çalışma huzurunu etkileyen bu sistemin nisan ayı içerisinde tamamen tasfiye edileceği bildirildi. Sendika ve belediye kanadının vardığı ortak karar doğrultusunda, bundan sonraki süreçte "havuz" adı altında herhangi bir uygulamanın bir daha hayata geçirilmeyeceği hususunda tam bir uzlaşı sağlandı. Bu hamle, belediye personelinin görev tanımı ve aidiyet duygusunun pekiştirilmesi açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendirildi.

Güvenlik personeli için hukuki formül masada

Bir diğer önemli başlık ise güvenlik departmanında çalışan personelin sendikal hakları oldu. NACE kodlarından kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle sekteye uğrayan üyelik süreçlerinin çözümü için önümüzdeki hafta hukukçularla geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Bu görüşmenin hemen ardından belediye bürokratlarıyla bir araya gelinerek sorunların giderilmesi noktasında bir protokol imzalanması hedefleniyor. Hazırlanacak bu resmi protokol ile güvenlik görevlisi çalışanların yeniden Genel-İş Sendikası çatısı altında örgütlenmelerinin önündeki engeller kaldırılmış olacak.

Kuruldan yapılan ortak açıklamada, atılan her adımın titizlikle takip edileceği ve sürecin şeffaf bir şekilde yönetileceği vurgulandı. Sorunların çözümünde diyalog zeminini korumanın önemine dikkat çeken taraflar, karşılıklı sorumluluk bilinciyle hareket ederek İzmir halkına verilen hizmetin kalitesini artıracak bir çalışma ortamı inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.