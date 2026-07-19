AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bergama'da mahalle başkanlarıyla bir araya gelerek ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantıda mahalle başkanlarının görüş ve önerilerini dinleyen Çankırı, vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik istişarelerin önemine vurgu yaptı.

"Her mahalleye hizmet ulaştırmak için çabalıyoruz"

Bergama'nın tüm mahallelerine hizmet ulaştırma amacıyla çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten Çankırı, teşkilat mensuplarının sahada özveriyle görev yaptığını ifade etti. Mahalle başkanlarının vatandaşlarla kurmuş olduğu güçlü iletişimin hizmetlerin daha etkin şekilde gerçekleştirilmesine katkı sunduğunu ifade etti.

"Gelecek için omuz omuza"

Toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Çankırı, Bergama'nın geleceği için teşkilatla birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Birlik ve beraberlik mesajı aktaran Çankırı, ilk günkü heyecanla ilçeye hizmet üretmeyi devam ettireceklerini belirtti.