Real Madrid’in yeni sezon maaş tablosunun ilk sırasında haftalık 600 bin euro kazancıyla Kylian Mbappé yer alıyor. Fransız yıldızı haftalık 480 bin euro ile Vinícius Júnior ve 400 bin euro ile Jude Bellingham takip ediyor. Milli futbolcu Arda Güler ise haftalık 100 bin euro geliriyle kadronun alt-orta maaş skalasında yer alıyor.

ARDA GÜLER MAAŞI NE KADAR?

Arda Güler, Real Madrid'in 2026-2027 sezonu bütçesinde haftalık 100 bin euro kazanıyor. Genç oyuncunun maaşı Kylian Mbappé'nin 6 kat, Vinícius Júnior'ın ise yaklaşık 5 kat gerisinde kalıyor. Arda Güler; Endrick ve Fran Gonzalez gibi kadrodaki diğer genç isimlerin üzerinde ücret alıyor.

REAL MADRİD OYUNCU MAAŞ LİSTESİ

Real Madrid futbolcularının 2026-2027 sezonunda haftalık olarak alacağı maaşlar şu şekilde sıralanıyor:

Fran Gonzalez: 8 bin euro

Gonzalo Garcia: 32 bin euro

Endrick: 38 bin euro

Andriy Lunin: 88 bin euro

Arda Güler: 100 bin euro

Raul Asencio: 120 bin euro

Brahim Diaz: 140 bin euro

Franco Mastantuono: 140 bin euro

Alvaro Carreras: 172 bin euro

Dean Huijsen: 180 bin euro

Ferland Mendy: 200 bin euro

Eduardo Camavinga: 240 bin euro

Aurelien Tchouameni: 240 bin euro

Eder Militao: 280 bin euro

Antonio Rüdiger: 280 bin euro

Thibaut Courtois: 288 bin euro

Bernardo Silva: 308 bin euro

Federico Valverde: 320 bin euro

Trent Alexander Arnold: 320 bin euro

Rodrygo: 320 bin euro Suphi Doğancı'dan Filenin Sultanları yorumu: "Doğru plan başarıyı getirdi" İçeriği Görüntüle

Jude Bellingham: 400 bin euro

Vinicius Junior: 480 bin euro

Kylian Mbappe: 600 bin euro