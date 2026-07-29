Real Madrid’in yeni sezon maaş tablosunun ilk sırasında haftalık 600 bin euro kazancıyla Kylian Mbappé yer alıyor. Fransız yıldızı haftalık 480 bin euro ile Vinícius Júnior ve 400 bin euro ile Jude Bellingham takip ediyor. Milli futbolcu Arda Güler ise haftalık 100 bin euro geliriyle kadronun alt-orta maaş skalasında yer alıyor.
ARDA GÜLER MAAŞI NE KADAR?
Arda Güler, Real Madrid'in 2026-2027 sezonu bütçesinde haftalık 100 bin euro kazanıyor. Genç oyuncunun maaşı Kylian Mbappé'nin 6 kat, Vinícius Júnior'ın ise yaklaşık 5 kat gerisinde kalıyor. Arda Güler; Endrick ve Fran Gonzalez gibi kadrodaki diğer genç isimlerin üzerinde ücret alıyor.
REAL MADRİD OYUNCU MAAŞ LİSTESİ
Real Madrid futbolcularının 2026-2027 sezonunda haftalık olarak alacağı maaşlar şu şekilde sıralanıyor:
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Fran Gonzalez: 8 bin euro
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Gonzalo Garcia: 32 bin euro
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Endrick: 38 bin euro
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Andriy Lunin: 88 bin euro
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Arda Güler: 100 bin euro
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Raul Asencio: 120 bin euro
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Brahim Diaz: 140 bin euro
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Franco Mastantuono: 140 bin euro
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Alvaro Carreras: 172 bin euro
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Dean Huijsen: 180 bin euro
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Ferland Mendy: 200 bin euro
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Eduardo Camavinga: 240 bin euro
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Aurelien Tchouameni: 240 bin euro
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Eder Militao: 280 bin euro
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Antonio Rüdiger: 280 bin euro
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Thibaut Courtois: 288 bin euro
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Bernardo Silva: 308 bin euro
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Federico Valverde: 320 bin euro
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Trent Alexander Arnold: 320 bin euro
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Rodrygo: 320 bin euro
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Jude Bellingham: 400 bin euro
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Vinicius Junior: 480 bin euro
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Kylian Mbappe: 600 bin euro