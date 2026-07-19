İzmir'in en bilinen ve sevilen meşhur Çeşme Altınkum Plajı'nda havlusunu serip kendi şemsiyesini açmak isteyen bir vatandaş ile plaj alanını kiraladığını iddia eden özel işletme çalışanları birbirine girdi.

Kamusal alanı kullanma hakkını savunan tatilci ile işletme personeli arasındaki sözlü tartışma saniyeler içinde yumruklu kavgaya dönüştü. Olayı ayırmaya çalışan bir kadının da arbede sırasında darbedildiği iddia edildi. Plajda tansiyon bir anda yükseldi.

"Burası bizim alanımız" dediler, şemsiyeyi izin vermediler

Olay, dün öğleden sonra plajın halka açık olarak bilinen ancak özel işletmenin şezlong yerleştirdiği sınır hattında meydana geldi. Kendi getirdiği şemsiyeyi kumlara sabitlemeye çalışan vatandaşa, tesis çalışanları anında müdahale etti. Bölgenin kendi kiralama alanları olduğunu öne süren personel, şemsiyenin kaldırılmasını talep etti.

Vatandaşın kıyı kanununu hatırlatarak alanı terk etmemesi üzerine tartışma alevlendi. Hakaretlerin havada uçuştuğu sözlü atışma, çok geçmeden yerini tekme ve yumruklara bıraktı.

O anlar kameraya yansıdı

Sahildeki diğer tatilcilerin panik dolu bakışları arasında büyüyen kavgaya çevredekiler müdahale etmek istedi. Bu sırada tarafları ayırmak için arbedenin ortasına giren bir kadının da işletme çalışanları tarafından darbedildiği öne sürüldü. Sahildeki çığlık sesleri yükselirken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde tarafların birbirinin üzerine yürüdüğü, şemsiyelerin devrildiği ve kumsalda yaşanan büyük arbede net bir şekilde görülüyor. Çevredeki diğer tatilcilerin araya girmesiyle güçlükle yatıştırılan olayın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Plajlardaki işgal tartışmaları ise bu olayla birlikte yeniden alevlendi.

