Üniversite ve lise adaylarının doğru mesleği seçebilmesi için geliştirilen karar destek sistemi, İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden dijital ortama taşındı. Öğrenciler artık tercih edecekleri bölümlerin iş bulma sürelerinden mezunların kazanç durumlarına kadar birçok kritik veriye tek ekrandan ulaşıyor. Doğru kariyer planlaması yapmak isteyen gençler kendilerine özel üretilen kodlarla danışmanlık hizmetinden yararlanmaya başladı.

DABİS (DANIŞMAN BİLGİ SİSTEMİ) NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medyadan duyurduğu DABİS, mezunların iş gücü piyasasındaki performansını ölçen, objektif verilere dayalı bir karar destek sistemi olarak çalışıyor. Önceleri sadece İŞKUR ve MEB rehber öğretmenleri üzerinden yürüyen bu hizmet, artık mobil uygulama sayesinde herkesin cebine girdi. İstihdam, nitelikli iş gücü ve girişimcilik ekosistemi gibi farklı kategorilerde veriler sunan platform, gençlerin mezuniyet sonrası iş hayatını analiz etmelerini kolaylaştırıyor.

Bakan Işıkhan, LGS ve YKS sınavlarına giren 3,5 milyon genci ilgilendiren bu uygulamayı şu sözlerle anlattı: "DABİS'te tercih edeceğiniz meslek lisesi alanı veya üniversite bölümüne ilişkin ne kadar sürede iş bulabileceğiniz, alabileceğiniz ücret düzeyi, mezun olduğunuzda çalışacağınız farklı iş sayısı, mezunlarının ne kadarının istihdam edildiği, ne kadarının girişimci olduğu, girişimci olduğunuzda ortalama ne kadar süre bu girişimi devam ettireceğinizi, mezunlarının ne kadarının akademiye devam ettiği gibi birbirinden kıymetli verilerle tasarlanmış bu uygulamayı meslek lisesi alanı tercih edecekler için 14 gösterge, üniversite bölümü tercih edecekler için 15 gösterge ile kullanımınıza sunuyoruz."

DABİS'E KİMLER GİREBİLİR, NASIL ERİŞİM SAĞLANIR?

Lise, üniversite ve açıköğretim öğrencilerinin yanı sıra mezunlar da bu sisteme kayıt yapıyor. Adaylar sisteme kaydolduktan sonra, ekranın kendilerine özel ürettiği kod aracılığıyla kariyer danışmanlarına bağlanıp platforma tam erişim sağlıyor. Sistemi nasıl kullanacağını bilmeyenler için hazırlanan DABİS Kullanım Kılavuzu da sürecin tüm adımlarını detaylıca anlatıyor.

ÖĞRENCİ KODUYLA KARİYER DANIŞMANINA NASIL ULAŞILIR?

Ortaokul ve lise öğrencileri, aldıkları kodla birlikte doğrudan kendi okudukları eğitim kurumundaki kariyer danışmanının yanına gidiyor. Mezunlar, açıköğretim okuyanlar veya üniversite öğrencileri ise sistemden aldıkları kodla mezun oldukları liselere, kendilerine en yakın liseye, rehberlik araştırma merkezlerine (RAM) veya İŞKUR İl Müdürlüklerine giderek kurumun kariyer danışmanıyla görüşüyor.

DABİS PUAN TÜRÜ VE BÖLÜM EŞLEŞMESİNE NEREDEN BAKILIR?

Öğrenciler sistem içinde yer alan sekmeler yardımıyla puan türlerine göre ayrılmış bölümleri kolayca inceliyor. DABİS'te mevcut olan 81 farklı bölüm sınıflandırmasının hangi puan türüne ait olduğu sistemde açıkça listeleniyor. Adaylar, bu sınıflandırmaların kapsadığı detaylı bölümlere "Raporlar" sekmesi altındaki "Lisans Bölüm Sınıflandırması" ekranından ulaşıyor. Bakan Işıkhan, öğrencilerin tercih edecekleri iki alanı veya farklı üniversite bölümlerini bu ekrandaki göstergelerle rahatlıkla kıyaslayabileceklerini ifade etti.