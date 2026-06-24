İzmir’in Ödemiş ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında kamyonet ile motosikletin çarpışmasıyla birlikte iki kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralı çift hastaneye götürülürken, kamyonet sürücüsünün deterjan içen küçük oğlunu hastaneye götürmeye çalıştığı belirtildi.

Tekstil Kavşağı’nda meydana geldi!

Kaza, Ödemiş ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde bulunan Tekstil Kavşağı’nda gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde, Ebubekir Sırımlı kontrolündeki 09 RZ 462 plakalı kamyonet ile Mehmet Sarıkaya'nın kullanmış olduğu 35 ZOH 06 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Sarıkaya ve arkasında yolcu konumunda bulunan eşi Ayşen Sarıkaya yola savruldu ve yaralandı.

Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti!

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarının ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralı çift, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Nedeni ortaya çıktı!

Kazanın ardından ortaya çıkan detay ise gözden kaçmadı. Kamyonet sürücüsü Ebubekir Sırımlı’nın, evde deterjan içtiği belirtilen 2 yaşındaki oğlunu acil olarak hastaneye ulaştırmak için yola çıktığı ifade edildi.

Çocuğun sağlık durumu iyi!

Ödemiş Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan 2 yaşındaki çocuğun midesinin yıkandığı ve gerekli tıbbi müdahalelerin gerçekleştirildiği ifade edildi.