Son Mühür- Buca Belediyesi Başkanvekili seçiminde Cumhur İttifakı adayı Veli Balyemez'e karşı sandıkta üstünlük sağlayan Hüseyin Benzer, görevine hızlı başladı.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'dan boşalan koltuk için CHP'nin kimi aday göstereceği tartışmalarında, Duman'ın işaret ettiği ismin Hüseyin Benzer olduğu ortaya çıkmıştı.

Benzer hızlı başladı...



Benzer, koltuğa oturur oturmaz belediyenin yönetim kadrosuyla ilgili radikal bir adım attı.

Buca Belediyesi'nde Levent Piriştina döneminde öne çıkan, Erhan Kılıç döneminde kızağa alınan Filiz Yurtkoru, çocukluk arkadaşı olduğu dile getirilen Görkem Duman görevinde Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Buca Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Benzer'in, başkan yardımcısı Filiz Yurtkoru'yu görevden aldığı öğrenildi.



Neden gündem olmuştu?



Filiz Yurtkoru'nun Türkiye'nin gündemine gelmesine neden olan süreç, Buca Belediyesi'ndeki idari görevi değil, tarot falı baktığının ortaya çıkmasıydı.

Aktif görevde olmadığı dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Filiz Yurtkoru'nun elindeki tarot kağıtlarını karıştırıp,

"Bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek? Sorularımıza ne cevap verecek. Tarot bir fal değildir arkadaşlar. Tarot bir bilinç altı okuma yöntemidir" dediği ve takipçilerine "Bilgi almak isteyenler DM'den ulaşabilir" çağrısı yaptığı görülmüştü.



Buca'ya Çiğli'den transfer..



Buca Belediyesi'nde Filiz Yurtkoru'dan boşalan koltuğa oturacak ismin Medet Çakar olacağı belirtiliyor.

Çiğli Belediyesi'nde Metin Solak ve Hasan Arslan dönemlerinde başkan yardımcısı olarak görev yapan Çakar'ın, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız tarafından 2024 yılı Ekim ayında görevinden alındığı öğrenildi.

