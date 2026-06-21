İzmir’in Foça ilçesinde bulunan Sazlıca Plajı, doğal koy yapısı, berrak denizi ve kamp olanaklarıyla yaz sezonunda yoğun ilgi görüyor. Yeni Foça ile Eski Foça arasında konumlanan plaj, hem günübirlik ziyaretçilerin hem de doğayla iç içe tatil yapmak isteyen kampçıların rotasında yer alıyor. Korunaklı yapısı sayesinde sakin bir deniz sunan bölge, yüzme, yürüyüş ve dalış gibi aktiviteler için de tercih ediliyor. Özellikle hafta sonlarında artan ziyaretçi sayısı, Sazlıca Plajı'nı Foça'nın en hareketli sahil noktalarından biri haline getiriyor.

Sazlıca Plajı Nerede ve Neden Tercih Ediliyor

Sazlıca Plajı, İzmir’in Foça ilçesinde Yeni Foça ile Eski Foça arasında yer alıyor. Bölge, iç koy özelliği sayesinde açık denize kıyasla daha sakin ve dalgasız bir yapıya sahip. Bu durum özellikle çocuklu aileler ve yüzme konusunda daha güvenli bir alan arayan ziyaretçiler için avantaj sağlıyor.

Doğal çevresiyle öne çıkan plaj, şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında bulunuyor. Çevresindeki yeşil alanlar ve kayalık kıyılar, bölgenin doğal görünümünü korumasına katkı sağlıyor. Yaz aylarında denizin berraklığı sayesinde su altı yaşamı da rahatlıkla gözlemlenebiliyor.

Sazlıca Plajı Kamp Alanları ve Sunulan İmkanlar

Sazlıca Plajı'nın çevresinde çadır ve karavan kampına uygun alanlar bulunuyor. Kamp bölgesi sahil ve ormanlık alan olmak üzere farklı bölümlere ayrılıyor. Bu alanlarda ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek çeşitli hizmetler sunuluyor.

Kampçılar için tuvalet, elektrik, duş ve eşya dolabı gibi imkanlar sağlanırken, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için de geniş alanlar bulunuyor. Bölgenin özellikle yaz döneminde ve hafta sonlarında yoğunluk yaşadığı biliniyor. Bu nedenle kamp yapmayı planlayanların erken rezervasyon veya erken saatlerde giriş seçeneklerini değerlendirmesi öneriliyor.

Sazlıca Plajı’nda Hangi Aktiviteler Yapılabiliyor

Sazlıca Plajı yalnızca denize girmek isteyenlere değil, farklı aktivite arayan ziyaretçilere de hitap ediyor. Bölgede yüzmenin yanı sıra kıyı boyunca yürüyüş yapmak, balık tutmak ve dalış etkinliklerine katılmak mümkün.

Koy içerisinde faaliyet gösteren dalış merkezi, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli dalgıçlar için eğitim ve keşif imkanı sunuyor. Berrak su yapısı sayesinde su altı canlıları ve kaya oluşumları rahatlıkla görülebiliyor. Bazı kıyı kesimlerinde deniz kestaneleri bulunabildiği için ziyaretçilerin deniz ayakkabısı kullanması tavsiye ediliyor.

Sazlıca Plajı’nda Yapılabilecek Aktiviteler

Yüzme

Kamp yapma

Karavan tatili

Dalış etkinlikleri

Balık tutma

Doğa yürüyüşleri

Fotoğraf çekimi

Gün batımı izleme

Sazlıca Plajı’na ESHOT ile Nasıl Gidilir

Toplu taşıma kullanmak isteyen ziyaretçiler, İZBAN hattı üzerinden bölgeye ulaşabiliyor. Cumaovası–Aliağa yönünde hareket eden İZBAN seferleriyle Biçerova durağında inildikten sonra ESHOT bağlantıları kullanılabiliyor.

Biçerova’dan hareket eden 745 numaralı Yeni Foça Son Durak hattına geçiş yapılması gerekiyor. Daha sonra 664 numaralı Eski Foça Otogar hattı kullanılarak Sazlıca Koyu durağında inilerek plaja ulaşılabiliyor. Bu güzergâh, özel araç kullanmadan Foça’daki Sazlıca Plajı’na ulaşmak isteyenler için en yaygın seçenekler arasında yer alıyor.