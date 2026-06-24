Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş'in çehresini kökten değiştirecek dev bir hamleye imza attı. Yıllardır süregelen su baskınları ve altyapı yetersizlikleri, İZSU ile Yol Yapım ekiplerinin koordineli operasyonuyla tarihe karışıyor. Belediye, ilçenin hem yeraltı ağını baştan örüyor hem de sokakları modern bir görünüme kavuşturuyor. Yatırımın büyüklüğü, sahaya inen iş makinelerinin sesinden belli.

Birgi’ye gelecek kuşaklar için antik dokunuş

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan tarihi Birgi Mahallesi, bu dönüşümün kalbi konumunda. Ekipler, bölgenin asırlık ruhuna zarar vermemek için adeta bir kuyumcu titizliğiyle çalışıyor. Tam 8 bin metrekarelik alan, doğal granit küp taşlarla ilmek ilmek işleniyor. Buna ek olarak 4 bin metrekare andezit kaldırım ve 2 bin metrekare andezit bordür imalatı yapılıyor.

Çalışmalar sadece estetikten ibaret değil. Yağmur sularının tarihi binalara zarar vermeden tahliye edilmesi için özel granit oluklar döşeniyor. Şu ana kadar kaldırım düzenlemelerinin yüzde 90’ı, yol gövdesinin ise yarısı tamamlandı. Birgi, geçmişine sadık kalarak yenileniyor.

6 bin 300 ton asfaltla konforlu ulaşım

İlçe merkezinde ise bambaşka bir hareketlilik var. Kurumların altyapı çalışmalarını bitirdiği sokaklar, vakit kaybetmeden sıcak asfaltla buluşuyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, şu ana kadar cadde ve sokaklara toplam 6 bin 300 ton asfalt serdi.

Sayılar net. Kurtuluş Caddesi’ne 2 bin 800 ton, İstasyon Caddesi’ne 2 bin 400 ton, 712 Sokak’a ise 1 bin 100 ton asfalt döküldü. Bu sokaklarda artık toz ve çamur yok. Sırada Fakülte Caddesi, Fabrika Caddesi ve Mercan Sokak var. Ekipler buraları da etaplar halinde konforlu hale getirecek. Konfor, Ödemişlinin kapısına kadar geliyor.

Sel kabusu bitiyor, çeşmeler kesintisiz akıyor

Emmioğlu, Umurbey ve Cumhuriyet mahalleleri her yoğun yağışta alarm veriyordu. İZSU bu sorunu kökten çözdü. Tam 4 kilometrelik dev ana kolektör hattı döşendi. Yol kenarlarına yerleştirilen 350 metre sıra ızgara ve 200 tekli ızgara, yağmur suyunu anında yeraltına deşarj edecek.

Üstelik sadece yağmur suyu değil, içme suyu hatları da güçlendirildi. Açılan yeni sondaj kuyuları ve yenilenen ana iletim hatları sayesinde, geçmişte su kesintisiyle boğuşan mahalleler artık rahat bir nefes aldı. Ödemiş'in su arzı artık güvence altında.