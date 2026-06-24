Şampiyonaya büyük umutlarla ve grubun favorilerinden biri olarak başlayan Türkiye, Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı şok yenilgilerle elenen ikinci takım oldu. Gelecek adına büyük bir fırsatı tepen milliler, cuma günü sabah saatlerinde ABD karşısında formalite maçına çıkacakken, spor kamuoyu ise kaçan bu büyük şansı ve turnuvadaki diğer eşleşme ihtimallerini masaya yatırdı. Peki, Türkiye lider olsaydı son 32 turunda kiminle eşleşecekti, Dünya Kupası'nda diğer tur eşleşmeleri nasıl şekillendi? Vatandaşlar ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakibine dair sorulara yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE GRUPTAN LİDER ÇIKSAYDI HANGİ TAKIMLA EŞLEŞECEKTİ?

Grup aşamasında alınan iki şok yenilgiyle matematiksel olarak son sırada kalması kesinleşen A Milli Takım, şampiyonada çok erken havlu attı. Oluşan mevcut puan tablosu ve istatistik analizlerine göre, ay-yıldızlılar eğer beklentileri karşılayıp grubunu lider olarak tamamlamayı başarsaydı, son 32 turunda Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecekti. Yapılan analize göre Bosna Hersek eşleşmesinin yüzde 66,5 olarak gösterildi.

2026 DÜNYA KUPASI MUHTEMEL SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ NELER?

Turunuvada gruplardaki ikinci maçların tamamlanmasının ardından lider ya da ikinci olanların muhtemel eşleşmeleri netleşti:

Bosna Hersek vs ABD: %66,5 (Türkiye lider olsaydı Bosna Hersek ile eşleşecekti)

Meksika vs İskoçya: %65,3

İsveç vs Fransa: %64,2

İspanya vs Avusturya: %63,9

Yeşil Burun Adaları vs Arjantin: %56,5 Aras Kargo, Mackenzie May ile Bengisu’yu transfer etti! İçeriği Görüntüle

Fildişi Sahili vs Norveç: %51,7

Güney Kore vs İsviçre: %49,8

Fas vs Hollanda: %45,8

Portekiz vs Hırvatistan: %45,8

Brezilya vs Japonya: %45,1