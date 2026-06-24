Transfer dönemini Vedat Muriqi ile açan Fenerbahçe, Amara Diouf ile anlaştı. Senegalli oyuncunun transferinin ardından yaşamı ve futbol kariyeri merak edilmeye başlandı.

FENERBAHÇE AMARA DIOUF TRANSFERİNİ RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe, genç futbolcu Amara Diouf transferini resmi iletişim kanallarından duyurdu. Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan hazır bulundu. Sarı-lacivertli yönetim, yetenekli oyuncunun takımdaki geleceğiyle ilgili izlenecek yolu paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir." ifadesi kullanıldı. Kulübün vizyonuna değinilen metnin devamında, "Kulübümüz, Amara Diouf’u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır." cümlelerine yer verildi. Resmi duyuru, "Amara Diouf’a ailemize hoş geldin diyor, sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz." sözleriyle tamamlandı.

AMARA DIOUF KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Afrika futbolunun son yıllarda yetiştirdiği potansiyelli isimler arasında yer alan Amara Diouf, hücum bölgesinde görev yapıyor. Kanat mevkisinde forma giyen Senegalli oyuncu, alt yaş kategorilerindeki ulusal turnuvalarda sergilediği performansla öne çıktı. Genç milli takımlarda forma şansı bulan ve süratiyle bilinen futbolcu, Fenerbahçe'nin oyuncu izleme komitesinin raporu doğrultusunda İstanbul'a getirildi. Sarı-lacivertli ekibin uzun vadeli bir futbol aklıyla kadrosuna dahil ettiği genç yetenek, kulübün kendisine özel olarak hazırlayacağı bireysel antrenman programları eşliğinde gelişimini sürdürecek.