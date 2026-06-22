Son Mühür- İzmir haftanın ilk gününe yine susuzluk testiyle başladı. İZSU'nun planlı bakım ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra kentin farklı noktalarında baş gösteren ani arızalar, vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Bugün tam 5 ilçeyi etkileyen kesintilerde susuzluk süresi yer yer 3 saati bulacak. Haftanın ilk mesai gününde mağduriyet yaşamak istemeyenler için işte İZSU tarafından yayımlanan 22 Haziran 2026 tarihli güncel su kesintisi listesi...

Planlı bakım çalışması

Karabağlar (Sarıyer Mahallesi): İçme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi çalışmaları ve arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla; 13 Haziran Cumartesi gününden itibaren 28 gün boyunca (Pazar günleri hariç) her gün 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saatlik planlı kesinti uygulanacaktır.

Arıza kaynaklı anlık kesintiler

Aliağa (Örnekkent Mahallesi): Ana boru arızası nedeniyle 09:04 ile 12:04 saatleri arasında yaklaşık 3 saatlik kesinti yaşanacaktır.

Balçova (Teleferik Mahallesi): Gaziler Sokak No:16 adresindeki branşman arızası ve bölge vanasının kapatılması nedeniyle 08:47 ile 10:47 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik kesinti yapılacaktır.

Dikili (İsmetpaşa ve Salimbey Mahalleleri): Burmalı Çeşme Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 09:00 ile 12:00 saatleri arasında yaklaşık 3 saatlik kesinti yaşanacaktır.

Ödemiş (Emirli Mahallesi): Meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 08:55 ile 12:00 saatleri arasında yaklaşık 3 saatlik kesinti yapılacaktır.