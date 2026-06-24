Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 24 Haziran 2026 Çarşamba gününe yönelik son hava durumu tahminlerine göre, yurdun iç ve doğu bölgelerinde parçalı, yer yer ise çok bulutlu bir hava etkili olacak. Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği öngörülüyor. Buna karşılık Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’nda havanın az bulutlu ve açık seyretmesi bekleniyor.

İzmir hava durumu 24 Haziran 2026

İl genelinde en yüksek sıcaklığın 35°C civarında seyretmesi beklenirken, gece saatlerinde termometrelerin en düşük 21°C seviyesine kadar ineceği tahmin ediliyor. Havadaki nem oranı %53 seviyelerinde dengelenirken, rüzgar ise kuzey-kuzeydoğu (KKD) yönünden saatte 1.82 km gibi oldukça hafif bir hızla esecek. .

Merkezde durum buyken, İzmir'in özellikle deniz esintisinden uzak kalan iç kesimlerindeki bazı ilçelerinde sıcaklıkların daha da tırmanması bekleniyor. Bölgesel dinamiklere bağlı olarak, bazı iç ilçelerde hava sıcaklığının 38°C seviyelerine kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Bu ilçeler: Bayındır, Beydağ, Seferihisar, Selçuk ve Tire.

İzmir'in ilçelerinde son durum

Aliağa: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 30 derece.

Balçova: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32 derece.

Bayındır: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38 derece.

Bayraklı: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 derece.

Bergama: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33 derece.

Beydağ: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38 derece.

Bornova: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 derece.

Buca: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33 derece.

Çeşme: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 30 derece.

Çiğli: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32 derece.

Dikili: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33 derece.

Foça: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 31 derece.

Gaziemir: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33 derece.

Güzelbahçe: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 31 derece.

Karabağlar: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 30 derece.

Karaburun: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 30 derece.

Karşıyaka: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 derece.

Kemalpaşa: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33 derece.

Kınık: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33 derece.

Kiraz: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36 derece.

Menderes: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 derece.

Menemen: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 derece.

Narlıdere: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 30 derece.

Ödemiş: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36 derece.

Seferihisar: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 38 derece.

Selçuk: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 38 derece.

Tire: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38 derece.

Torbalı: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 derece.

Urla: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 30 derece.