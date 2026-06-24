Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı’nda kongre sürecine start verildi. Geçen Pazar günü İzmir'in Karabağlar ilçesinde ilk genel kurul gerçekleştirilmişti. Sürecin ilçe kongreleriyle devam edeceği belirtilirken, dikkat çeken bir görüşme gündeme geldi.

Kongre süreci çerçevesinde yeni adımlar atılmaya devam ederken, bir hamle de MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den geldi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Şahin'in Bahçeli'ye çalışmalarla ilgili rapor sunduğu öğrenildi. MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İzmirli vatandaşlara selamlarını ilettiği ifade edildi.

"İzmirli hemşehrilerimize selamlarını iletti!"

MHP İzmir İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden ziyaretle ilgili yapılan paylaşımda, "İl Başkanımız Veysel Şahin, Genel Başkanımız, Türkmen beyimiz Devlet Bahçeli’yi ziyaret edip kongrelerimizle ilgili rapor sundu. Liderimiz tüm İzmirli hemşehrilerimize selamlarını iletti." ifadeleri kullanıldı.