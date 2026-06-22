İzmir’in Ödemiş ilçesi acı bir haberle kahroldu. Okul bahçesinde düzenlenen kına gecesinde tüfekle ateş açıldı. Kalabalık arasında rastgele ateş açan 43 yaşındaki E.D.’nin silahından çıkan saçmaların isabet ettiği 14 yaşındaki Ayaz Çimen hayatını kaybetmiş şüphelinin eşi de dahil 4 kişi yaralanmıştı.

Eğlence kana bulandı

Olay, dün akşam saatlerinde Ödemiş ilçesi Emir Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde meydana geldi. Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesinde E.D., pompalı tüfekle eğlenen kalabalığa rastgele ateş açtı. Saldırganın silahından çıkan saçmalar, Ayaz Çimen, Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), şüphelinin eşi Ümmühan D. (45) ve Osman Ö.’ye (72) isabet etti.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Yaralılardan şüphelinin eşi Ümmühan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu için İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, olay yerinden kaçan E.D., jandarma ekiplerince kırsal alanda yakalandı.

Dehşetin nedeni: "İstek parça" tartışması

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 43 yaşındaki E.D.’nin jandarmadaki ifadesinde, cezaevindeki ağabeyi için istek parçada bulunduğu ve isteğinin kabul olmaması üzerine ateş açtığını söylediği öğrenildi.