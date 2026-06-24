Milyonlarca oyunseverin yıllardır beklediği GTA VI için geri sayım başladı. Rockstar Games'in yaptığı açıklamanın ardından dev yapımın Türkiye'de ne kadara satılacağı da merak ediliyor. Vatandaşlar "GTA 6 fiyat ne kadar, GTA 6 ne zaman çıkacak?" sorularının ardındaki gerçek rakamları öğrenmek istiyor. İşte tüm ayrıntılar.

GTA 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR KAÇ TL?

Rockstar Games'in yaptığı duyuruya göre GTA VI'nın başlangıç fiyatı 79,99 dolar oldu. Ek içerik ve dijital avantajlar barındıran Ultimate Edition sürümü 99,99 dolardan satışa çıktı. Söz konusu fiyatlara dijital platformların komisyonları ve yasal vergiler henüz dahil edilmedi.

80 DOLAR NE KADAR, KAÇ TL EDİYOR?

GTA VI standart sürümünü almak isteyen kullanıcılar 80 doların Türk lirası karşılığını merak etmeye başladı. Güncel döviz kuru üzerinden hesaplama yapıldığında bu tutar tam olarak 3 bin 719 lira 81 kuruş seviyesine denk geliyor. Bu fiyatın platform komisyonu ve vergilerle birlikte daha da yukarıya çıkması bekleniyor.

100 DOLAR KAÇ TL, ULTIMATE EDITION FİYATI NE KADAR?

Oyun içi özel bonuslar, ek kozmetikler ve koleksiyon değeri taşıyan dijital ögelerle desteklenen Ultimate Edition sürümü, çıtayı 99,99 dolara çıkardı. En gelişmiş deneyimi hedefleyen kemik kitleyi yakından ilgilendiren bu paket, Türkiye'deki maliyet makasını biraz daha açıyor. Güncel piyasa değerlemeleri doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre 100 dolar, 4 bin 649 lira 76 kuruşa tekabül ediyor. Dünyada hızla artan prodüksiyon ve pazarlama bütçelerinin bir sonucu olan bu fiyatlar, Türkiye'deki kur farkıyla birleşince yerli oyuncuların önünde ciddi bir maliyet duvarı oluşturuyor.

GTA 6 ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN VE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games, bütçe hesapları yapan oyuncuların planlama yapmasını sağlayacak resmi takvimi de kamuoyuyla paylaştı. Yapılan duyuruya göre GTA 6 için ön sipariş dönemi 25 Haziran 2026 tarihinde resmen kapılarını açıyor. Oyun erişime 19 Kasım 2026'da açılacak.