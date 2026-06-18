SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ve aralarında eski ve yeni belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişinin tutuklandığı Buca Belediyesi soruşturmasında yargı süreci derinleşiyor. Edinilen son bilgilere göre, Şakran Cezaevi’nde bulunan bazı tutuklu şüphelilerin iddianame hazırlanmadan önce bildiklerini ve duyduklarını soruşturma savcısına anlattıkları yargı kulislerinde konuşuluyor.

Bazı Şüpheliler Somut Deliller Karşısında Sustu

Adliye kulislerinden sızan iddialara göre, soruşturma savcısının deşifre ettiği banka hesap hareketleri, fiziki takip kayıtları ve teknik dinleme tapeleri tutuklu sanıkların önüne tek tek konuldu. Dosyadaki somut deliller karşısında savunmasız kalan bazı şüphelilerin, cezaevinden tahliye olabilmek amacıyla rüşvet ve usulsüzlük çarkının işleyişi hakkında bildiklerini soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına anlatmaya başladıkları iddia edildi.

İlk Çözülme Tahliye Getirmiş, İkinci Dalgayı Tetiklemişti

Buca belediyesine yönelik yapılan ilk operasyonda gözaltına alınan bir yapı denetim şirketi yöneticisi, 'Etkin Pişmanlık' hükümlerinden faydalanarak rüşvet trafiğine dair tüm bildiklerini itiraf etmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İtirafçı olan bu yöneticinin verdiği kritik bilgiler ve isimler, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulmasıyla sonuçlanan ikinci dalga operasyonun zeminini hazırlamıştı.

'3. Dalga Operasyonu' İddiaları

Cezaevindeki son itirafların ardından soruşturmanın seyrinin yeniden değiştirebileceği konuşuluyor. İtirafçı olmaya başlayan yeni isimlerin verdiği ifadeler doğrultusunda emniyet ve yargı birimleri, bilgileri ayrıntılı inceleyip değerlendiriyor. Buca Belediyesi ve bağlantılı şirketleri sarsacak 3. dalga bir operasyonun düğmesine basılabileceği konuşuluyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre, yapılması muhtemel bu yeni operasyon dalgasının hedefinde, rüşvet çarkına göz yuman veya doğrudan dahil olan kamudan ve siyaset dünyasından çok daha kritik ve önemli isimlerin olabileceği konuşuluyor.