İzmir'in en iyi kadın kuaförleri arasında onlarca yıllık deneyime sahip salonlar bulunuyor. Saç kesiminden boyaya, balyajdan keratin bakımına, gelin başından mikro kaynağa kadar pek çok alanda uzmanlaşmış adresler şehrin her ilçesine yayılmış durumda. Konak, Karşıyaka ve Bornova kuaför salonlarının yoğunlaştığı bölgeler.

Şirin Kuaför hangi özelliğiyle öne çıkıyor?

1992 yılında İzmir'de kuaför hayatına başlayan Şirin Kuaför, Türkiye'nin ilk marka tescilli kuaförlerinden. Yücel Eryılmaz tarafından kurulan salon, Ankara disiplini ve ciddiyetiyle çalışan bir ekip anlayışına sahip. Prestige ailesi adı altında çalışan salonun Çeşme şubesi de hizmet veriyor. Boyalık Mevkii'ndeki adresinde gelin saçı, renklendirme ve özel saç tasarımları sunuluyor.

By Sadettin Kuaför nerede hizmet veriyor?

By Sadettin Kuaför, Konak'ın Hatay semtinde 2000 yılından beri hizmet veriyor. Brezilya fönü, ombre, renk değişimi, kaynak saç ve gelin başı uygulamalarında uzmanlaşmış bir kadroya sahip. Çankaya Mahallesi İnönü Caddesi No:312 adresindeki salon, Hatay Metro İstasyonu'na yakın konumuyla da pratik bir adres. Müşteri yorumlarında 15 yılı aşkın süredir aynı kuaföre giden müdavimlerin varlığı dikkat çekiyor.

Rezan Pekdoğan Art & Beauty nasıl bir profil çiziyor?

Alsancak'taki Rezan Pekdoğan Art & Beauty, kadın saç tasarımı ve cilt bakımı alanında bütüncül hizmet sunan modern bir salon. Saç botoksu, keratin ve nanoplastia uygulamaları, balyaj ve özel gün hazırlıkları ana hizmet alanları. İzmir'in yaz nemine karşı frizz kontrolüne odaklanan bakım protokolleri ve Akdeniz iklimine uygun ürün seçimleriyle öne çıkıyor.

Mavro Kuaför ne sunuyor?

Bornova'nın köklü adreslerinden Mavro Kuaför, Özgür Bey ve ekibinin liderliğinde özellikle gelin başı uygulamalarında ün kazandı. İbrahim Bey'in saç kesimleri de uzun yıllardır beğenilen bir hizmet. Modern bir görünüm ve trend modellerde uzmanlaşmış salon, müdavimleri olan bir adres.

Diğer dikkat çeken adresler hangileri?

Bostanlı'daki Balayage Hair Studio, Alican Ok'un saç kesimleriyle sosyal medyada gündemde. Alsancak'taki Smyrna Kuaför, 17 yıllık tecrübesi ve uygun fiyatlarıyla anılıyor. Yine Alsancak Gül Sokak'taki Serkan Yağır salonu da bölgenin tercih edilen adresleri arasında. Karşıyaka Bostanlı'daki, Mavişehir'deki butik salonlar; Bayraklı, Buca Dilara İzol Güzellik Merkezi ve Foça'daki yerel kuaförler de saç bakımı arayanların listesinde.

Kuaför seçerken kullanılan ürünlerin kalitesi, salonun hijyeni, ekip deneyimi ve önceki müşteri yorumları belirleyici faktörler. Randevu öncesi salonun Instagram hesabından portfolyo incelemek de doğru tercihin anahtarı.