Ödemiş Belediyesi mülkiyetinde yer alan iki taşınmaz, yapım karşılığında 10 yıl süreyle kiraya verilecek. İhaleler açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek olup, sosyal tesis ile karavan park ve kamp alanı projeleri için yatırımcı bulunacak.

Sosyal tesis ve karavan park alanı!

İhale çerçevesinde Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:88/1 adresinde bulunan “Lezzet Çatısı Sosyal Tesis” ile Gölcük Mahallesi’nde yer alan “Karavan Park ve Kamp Alanı” yatırım karşılığı kiralanmış olacak.

Lezzet Çatısı Sosyal Tesis için muhammen yapım bedeli 25 milyon 377 bin 150 TL, muhammen kira bedeli ise 3 milyon 600 bin TL olarak belirtildi. Karavan Park ve Kamp Alanı için ise 15 milyon 382 bin 558 TL yapım bedeli ve 2 milyon 100 bin TL kira bedeli konuldu.

Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek!

İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde açık teklif usulüyle yapılacak.