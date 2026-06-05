Balçova'da bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi ile ilgili ön lisans ve lisans eğitimine ilişkin yeni yönetmelik, 5 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme çerçevesinde öğrenci kabulünden mezuniyet şartlarına, ders yükünden kayıt dondurma süreçlerine kadar birçok konuda güncelleme gündeme geldi.

“Tıp Fakültesi hariç” üniversitedeki tüm ön lisans ve lisans programlarını içine alan yönetmelik, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren geçerli olacak.

Ders yükü ve başarı sistemine düzenleme!

Yeni yönetmelik kapsamında öğrencilerin dönemlik ders yüklerine ilişkin detaylar da kendine yer buldu. Bu çerçevede öğrenciler bir dönemde en fazla 32 AKTS'lik kredi alabilecek. Genel not ortalaması yüksek olan öğrencilere ise ek kredi alma hakkı tanınmış olacak.

Yönetmelikte ek olarak şeref ve yüksek şeref öğrenciliği kriterleri de belli oldu. Dönem not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında yer alan öğrenciler “şeref öğrencisi”, 3.50 ve üzeri ortalamaya sahip öğrenciler ise “yüksek şeref öğrencisi” olmuş olacak.

Devamsızlık ve pasif öğrenci uygulaması gündeme geldi!

Akademik takvimde ilan edilen tarihlerde ders kaydını yenilememiş olan öğrenciler “pasif öğrenci” statüsüne alınmış olacak. Bu öğrenciler derslere ve sınavlara katılamayacak, öğrencilik haklarından da faydalanmayacak.

Azami öğrenim süresi ve ek sınav hakkı!

Yeni düzenleme çerçevesinde ön lisans programlarında azami öğrenim süresi 4 yıl, lisans programlarında ise 7 yıl olarak uygulamaya alınacak. Süresinde mezun olamayan öğrencilere belirli şartlar altında ek sınav ve ek süre hakkı tanınmış olacak.

Hazırlık sınıfını geçemeyenlerin ilişiği sonlanacak!

Öğretim dili tamamen ya da kısmen yabancı dil olan programlarda hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla bitiremeyen öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilmiş olacak.