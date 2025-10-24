Ekonomim’de yer alan habere göre, hazırlanan 20 maddelik taslak çalışmada son aşamaya gelindi. Yapılacak değişikliklerle MASAK, yasa dışı bahisten elde edilen mal varlıklarını durdurmak için kendi başına işlem yapabilecek. Hesapların dondurulması için mahkeme kararı veya savcılık onayı gerekmeyecek.

MASAK tarafından yapılacak düzenlemeler yalnızca 20 maddelik taslakla sınırlı değil. 1 Ocak 2026’dan itibaren, gün içinde toplam tutarı 200 bin TL’yi aşan para transferlerinde, göndericiler paranın kullanım amacını detaylı şekilde açıklamak zorunda olacak. Bu uygulama, mobil ve internet bankacılığı ile yapılan transferlerin yanı sıra ATM üzerinden gerçekleştirilen işlemleri de kapsayacak. Toplam tutar 200 bin lirayı geçtiğinde, gönderici en az 20 karakter uzunluğunda paranın niteliğini açıklayan bir uyarı ile karşılaşacak.