Dünya genelinde ekonomi piyasaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin gölgesinde yön bulmaya çalışıyor. Taraflar arasında Pakistan'da gerçekleşmesi beklenen temaslar belirsizliğini korurken, peş peşe gelen sert açıklamalar yatırımcıları güvenli liman arayışına itiyor. Jeopolitik risklerin zirveye tırmanma ihtimali tedirginliği artırırken, uluslararası dev bankalardan dikkatle takip edilmesi gereken değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

PARA PİYASALARINDA GÖZLER KRİTİK TEMASLARDA

Amerika, İsrail ve İran üçlüsünde süregelen çatışma ortamı, küresel varlıklarda ciddi dalgalanmalar yaratıyor. Amerika Başkanı Donald Trump, anlaşmaya varılamaması halinde askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu dile getirdi. İran cephesinde ise deniz ablukasının tamamen kaldırılmasını müzakere masasına oturmanın ön koşulu olarak sunuyor. Karşılıklı atılan bu adımların ardından, finans dünyasında adeta bir bekle-gör stratejisine neden oluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Savaş bölgedesinde ki tansiyonun artmasıyla birlikte ons altın, 4.800 dolar seviyelerinde tutunma çabası sergiliyor. Para piyasasında ki mevcut belirsizlik, değerli metal piyasasında hareketli bir seyre yol açıyor. 21 Nisan 2026 Salı günü itibarıyla spot piyasada gram altın 6.925 lira seviyelerinden işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı para ve altın piyasasında ise fiziki gram altının satış fiyatı 6.955 lira bandında seyrederken, çeyrek altın 11.375 lira civarından alıcı buluyor.

DEV BANKADAN YATIRIMCILARA 3 ÖNEMLİ UYARI

Yaşanan bu yoğun savaş gündemi içinde HSBC Döviz ve Emtia Stratejisti Rodolphe Bohn, altının yönünü çizecek temel dinamikleri değerlendirdi. Para piyasaların rahatlaması için Orta Doğu'daki sıcak çatışmaların durmasını, Hürmüz Boğazı'nın tekrar deniz trafiğine açılmasını ve petrol fiyatlarında düşüş yönlü bir dengelenme yaşanmasını işaret eden Bohn, bu üç koşulun hayata geçmesiyle finansal gerilimin azalabileceğini vurguladı. Ünlü stratejist ve ekonomi uzmanı, enflasyon baskısının hafiflemesi ve tahvil getirilerindeki olası düşüşün altın üzerindeki baskıyı kırarak fiyatları yeniden yukarı taşıyabileceğini belirtti.

ONS ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELER BELLİ OLDU

Para piyasa uzmanları, ons altının 100 günlük hareketli ortalamasında kalma çabasını yakından izliyor. Yaklaşık olarak 4.777 dolar seviyesine denk gelen bu çizginin aşağı yönlü kırılması durumunda satışların hızlanabileceği ve 4.650 doların güçlü bir destek noktası olacağı tahmin ediliyor. Para piyasalarında ki yükseliş eğiliminin ivme kazanması için ise 4.850 dolar direncinin aşılması büyük önem taşıyor.

"ALTINDA GENİŞ HAREKET ALANI MEVCUT"

HSBC bankası yetkililerinin açıkladığı değerlendirmeleri, değerli metalin hem yukarı hem de aşağı yönlü fiyatlanması için oldukça geniş bir marj bulunduğunu ortaya koyuyor. Türk lirası üzerinden yapılan tahminler de ise, aşağı yönlü senaryoda 5.588 lira, yukarı yönlü senaryoda ise 3.212 liralık olası bir hareket alanının varlığı hesaplanıyor. Para piyasalarında ortaya çıkan bu tablo, yatırımcıların önümüzdeki günlerde yaşanabilecek ani fiyat değişimlerine karşı temkinli olması gerektiğine işaret ediyor.