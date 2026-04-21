Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'taki okul saldırısının yankıları devam ediyor. 10 masum canın yitirildiği dehşet verici olayın bir numaralı ismi İsa Aras Mersinli ile ilgili sanal mecralarda hızla yayılan söylentiler, kamuoyunda büyük bir bilgi kirliliğine neden oldu. Saldırganın olay yerinde ölmediği, aksine yaralı bir şekilde gizlice bölgeden uzaklaştırıldığı iddiaları vatandaşlar arasında infial yarattı. Giderek büyüyen bu söylentiler üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı sessizliğini bozarak tartışmalara son noktayı koydu.

KANLI SALDIRININ FAİLİ HAKKINDAKİ İDDİALARA RESMİ YANIT

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı değerlendirmede, failin durumu ve otopsi sürecine ilişkin net bilgiler paylaşıldı. Yetkililer, asılsız iddiaların halkı yanıltma amacı taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"15 Nisan 2026 tarihinde ilimizde meydana gelen menfur saldırı sonrasında, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde; olayın failinin ölmediği ve yaralı olarak zırhlı araçla olay yerinden kaçırıldığına dair halkı yanıltıcı bilgilerin yayıldığı yönünde paylaşımlar yapıldığı müşahede edilmiş olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olay akabinde; Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan olay yeri incelemesi neticesinde failin olay yerinde eks olduğu tespit edilmiş ve failin klasik otopsisi yapılmak üzere kolluk kuvvetleri gözetiminde Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastancsi morguna nakledilmiştir. Günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla 15 Nisan 2026 saat 21:45 ile 16 Nisan 2026 saat 00:30 arasında gerçekleştirilen otopsi işlemleri neticesinde defin ruhsatı düzenlenerek otopsi işlemleri tamamlanmıştır."

ASILSIZ BİLGİ YAYANLARA HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

Sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak üretilen içeriklerin toplumda yarattığı tahribata da değinen Başsavcılık, mağdur yakınlarının dosyaya erişim hakkı bulunduğunu hatırlattı. Yanıltıcı paylaşımlar yapanlar hakkında adli sürecin işletileceği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda; şahsın ölmediğine dair yayılan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, dosyanın tarafı olan mağdur, müşteki ve vekillerinin dosyada yer alan ölü muayene ve otopsi işlemlerine dair fotoğraf ve görüntüleri inceleme yetkilerinin bulunduğu hususu da sabittir. Ayrıca halk arasında endişe, korku veya panik yaratacak mahiyette yanıltıcı bilgiyi yayan kişilerle alakalı olarak Türk Ceza Kanunun 217/A maddesi uyarınca adli soruşturmalar başlatılmıştır. Asılsız haber ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, olaya ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan resmi açıklamaların takip edilmesi hususu önem arz etmektedir."