Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava çerçevesinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, tedbirli mutlak butlan’ kararını aldı.

Bu karar çerçevesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verildiği öğrenildi.

Peş peşe açıklamalar gelirken, bir açıklama da CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun'dan geldi. Uzun, Halk TV canlı yayınına katılarak mutlak butlan kararını değerlendirdi.

"Bu sadece CHP'nin meselesi değil!"

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, "Hukuk yolsuzluğuyla karşı karşıyayız. CHP'liler olarak biz burada bu hukuk yolsuzluğuna karşı direniyoruz. Ama herkes bilsin ki bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değil. Bütün siyasi partilerin... Sadece muhalefet partilerinin de değil. Bugün bu dalgaya itiraz etmezsek, bu dalgayı durduramazsak bu dalga herkesi alır götürür. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değil. Memnuniyetle görüyorum ki birçok muhalefet partisi bu bilinçle hareket ediyor. Sadece muhalefet partilerinin değil, tamamının bu bilinçle hareket etmesi gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.