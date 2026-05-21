Son Mühür / Emine Kulak - Cumhuriyet Halk Partisi’nde ‘mutlak butlan’ kararı sonrası İzmir il örgütü ve partililer CHP İzmir il binası önünde toplandı. Bir partili katılımın az olduğuna tepki gösterdi. Partilileri il binasına çağırdı bunun ardından CHP İzmir il başkanı Güç bina önüne indi. Güç, Disiplinsiz hareket edilmemesi gerektiğini partililerin ilçelere çağrıldığını söyledi ve Özgür özel açıklama yapmadan bir şey yapılmayacağını söyledi. Partili İzmir il gençlik kollarını istifaya davet etti.

Başkan Türkmen’e ‘Sen kimsin’ çıkışı

Partililer, bazı belediye başkanlarının ve ilçe başkanlarının CHP İzmir İl Başkanlığı’nda bulunmamasına da tepki gösterdi. O sırada Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’e, partili “Sen kimsin?” çıkışı yaptı. Başkan Türkmen ise, “sen ne yapacaksın benim kim olduğumu” yanıtı verdi.

İl Başkanı Güç’ten ‘disiplinsiz olmaz’ mesajı

Örgütten gelen tepkiler sonrası CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, açıklamalarda bulundu. İlçeler bazında koordinasyon sağladıklarını belirten İl Başkanı Güç, “CHP 100 yıldan fazla yıldır olan köklü bir partidir. Genel başkanın açıklamasını bekliyoruz. İlçeler kalabalık, ilçelerde yönetilen bir sistem var” dedi. Örgütten ‘Biz o zaman neden buraya geldik” şeklinde tepki gösterdi. Başkan Güç ise “İlçelerde koordinasyon sağlıyoruz. İletişim kurulması için ilçe başkanlıklarında örgütlerimizi orada tutuyoruz. Özgür Özel’in açıklamasına göre hareket edeceğiz. Süreç disiplinsiz, plansız şekilde gitmeyecek; Özgür Özel’in liderliğinde süreci yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.