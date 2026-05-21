Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği Genel Kurultay’a ilişkin açılan dava siyasetin gündemine oturdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ıncı Hukuk Dairesi’nin hem 38’inci olağan genel kurultay hem de 21’inci olağanüstü kurultay hakkında mutlak butlan kararı verilmesi parti örgütlerinde hareketliliğe neden oldu.

Yaşanan gelişme üzerine belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer de CHP İzmir İl Binası’na geldi. Sloganlar atarak karara tepki gösterdi.

CHP’ye bir destek de Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu’ndan geldi.

Bezircioğlu, CHP’nin yanında olduğunu ve destek verdiklerini açıkladı. Özgür Özel’in Ankara’da MYK toplantısı sonrası yapacağı açıklamanın ardından kapsamlı açıklama yapmanın doğru olacağını ifade etti.

Bezircilioğlu, CHP İzmir İl Binası’ndan ayrıldı.