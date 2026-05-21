Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaya ilişkin açılan dava siyaset gündemine bomba gibi düştü. 38'inci Olağan Kurultay'ı ile 21'in Olağanüstü Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ıncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da mutlak butlan kararı verdi.

CHP İzmir İl örgütü 'b' planı için toplandı

Karar göre ise Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa geri görüyor. CHP İzmir örgütü ise karar sonrası ilk hamlesini yaptı. CHP İzmir İl Başkanlığı olağanüstü toplanma kararı aldı. İl Başkanı Çağatay Güç, İl Başkanlığı binasında il yönetimi ile toplandı.

Toplantıda alınan kararlar belli oldu. Buna göre tüm yönetim kurulu üyeleri bugün il başkanlığında sabahlayacak.

Metropol ilçeler saat 21.00’da il başkanlıklarına çağırıldı. Alınan karar doğrultusunda bugünden itibaren nöbet sistemine geçilecek. Bayram boyunca il yöneticileri ve ilçe başkanlıkları sırayla nöbet tutacak

Tüm il ve ilçe başkanlıklarına Özgür Özel posteri asılacak.