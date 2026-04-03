Genç öğretmenin "Vur Yüreğim" eserini seslendirirken yaptığı giriş ve verdiği müzikal nüanslar büyük beğeni topladı. Peki, sosyal medyanın yeni keşfi Nur Ceylan Çakır kimdir ve hangi okulda görev yapıyor?

Nur Ceylan Çakır kimdir?

Nur Ceylan Çakır, İzmit'te bulunan Başöğretmen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görev yapıyor. Eğitim hayatını müzikle harmanlayan Çakır, yalnızca bir öğretmen olarak değil, öğrencilerine yol arkadaşlığı yapan bir mentor olarak da tanınıyor. Sınıf içindeki derslerin yanı sıra okul törenleri, yıl sonu etkinlikleri ve anma programları gibi organizasyonlarda da aktif rol alıyor. Daha önce de okulun sosyal medya hesaplarında paylaşılan performanslarıyla dikkat çekmişti. Özellikle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerindeki yorumu beğeni toplamıştı.

Nur Ceylan Çakır neden gündem oldu?

Çakır'ın adını Türkiye'ye duyuran video, öğrencilerin "Vur Yüreğim" eserini çalışması sırasında çekildi. Öğrencilere eşlik eden Çakır'ın şarkıya giriş anı ve güçlü vokal performansı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İzleyiciler özellikle öğretmenin sesindeki doğallığı ve öğrencileriyle kurduğu samimi uyumu ön plana çıkardı. Video, farklı platformlarda paylaşılarak milyonlarca görüntülenmeye ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan tebrik

Performansın yankısı siyasi dünyaya da ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya üzerinden hem öğretmeni hem de öğrencileri tebrik ederek başarılarını kutladı. Çakır'ın müzik alanındaki yeteneğini eğitim sürecine entegre etmesi ve öğrencilerine farklı bir öğrenme deneyimi sunması, eğitim camiasında da takdirle karşılandı. Genç öğretmenin bu performansın ardından yeni müzikal projelerle gündeme gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor. Çakır'ın hikayesi, Türkiye'deki binlerce fedakar öğretmenin öğrencilerine yalnızca bilgi değil, ilham da verdiğinin güzel bir kanıtı olarak öne çıkıyor.