Nobili Park Balçova, serpme kahvaltı kültürünü şehirde bir adım öteye taşıyan mekanlardan biri. 8 dönümlük arazi, yeşille iç içe geniş bir oturma alanı ve sınırsız lezzet anlayışı — buraya gelenin gözünde üç temel avantaj bunlar. Bu yazıda Nobili Park'ın kim tarafından işletildiğinden fiyatına, konumundan Balçova'nın genel havasına kadar sorulan sorulara yanıt veriyoruz.

Nobili Park kimin, işletmecisi kim?

Mekanın işletmecisi olarak öne çıkan isim Gürcan Bey. Yorumlarda müşterilerle bizzat ilgilenen, güler yüzlü bir işletmeci olarak sık sık anılıyor. Erol ve İmrihan adında iki de ekip arkadaşı sahada aktif görev yapıyor. Nobili Park, 2011 yılında Balçova'da hizmet vermeye başladı. Yani 15 yıldır aynı noktada — bu bölgede epey köklü bir mekan sayılır.

İşin mutfak tarafında ev yapımı üretim vurgusu güçlü. Tereyağı, reçel, zeytin, turşu gibi birçok ürün dışarıdan alınmıyor, içeride hazırlanıyor. "Evinize hoş geldiniz" yazısı girişte sebepsiz durmuyor yani.

Serpme kahvaltı kaç lira?

Kahvaltı fiyatları dönem dönem güncelleniyor. Son müşteri yorumlarından okunan rakamlar şu şekilde: İki kişilik serpme kahvaltı tipik olarak 630-715 TL bandında geziyor. Kişi başı hesabıyla hafta içi 315 TL, hafta sonu 380 TL gibi fiyatlar geçmişte paylaşılmış. Ancak bu rakamlar sezona ve güncel menüye göre değişkenlik gösteriyor; rezervasyon alırken telefonda güncel tarifeyi sormak en sağlıklısı.

Yumurta, sıkma meyve suyu gibi bazı ek ürünler ücretli. Kahvaltı zaten sınırsız ve tepsiyle servis ediliyor — masaya gelenler bitince yenisi getiriliyor. Rezervasyon numarası 0530 767 73 62.

Nobili Park nerede, nasıl gidilir?

Adres: Sakarya Caddesi No:137, Teleferik, 35330 Balçova/İzmir. Balçova Teleferik'in hemen eteğinde, yürüme mesafesinde. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin de yakınında olduğu için öğrenci kitlesi de sık uğrayanlar arasında. Ücretsiz otoparkı var, bu da araçla gidenler için büyük rahatlık.

İzmir Balçova güzel mi, gezmeye değer mi?

Kesinlikle değer. Balçova; Teleferik'i, kaplıcaları, terapi ormanı ve körfez manzarasıyla İzmir'in en nefes alan ilçelerinden biri. Şehir merkezine 15-20 dakikalık mesafede ama ormanın içinde gibi hissediyorsun. Sabah Nobili Park'ta kahvaltı, öğleden sonra teleferikle yukarı çıkış, akşam sahil yürüyüşü — tek bir günde dolu dolu bir Balçova rotası kurmak mümkün.