Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Cumhuriyet Halk Partisi rozetini taşıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandıktan yüzde 61.19 gibi rahat bir oy oranıyla çıktı, mazbatasını aldı ve belediye başkanlığı görevine başladı. Yani koltukta oturmasının üzerinden bir yılı biraz geçti.

Onur Yiğit kim, nereli?

1984 doğumlu ve tam bir Balçovalı. İlkokuldan liseye kadar bütün eğitim hayatını bu ilçede tamamlamış. Sonrasında yolu Manisa'ya düşmüş: Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirmiş. Yüksek lisansı ise İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi üzerine. İngilizcesi de iyi seviyede.

İş tarafında ismi en çok sağlık sektörüyle birlikte anılıyor. Balçova ve Narlıdere hattında epey yatırımı olmuş. Ömür Tıp Merkezi, Balçova Fizik Tedavi Tıp Merkezi, İlke Tıp Merkezi gibi kuruluşların yönetici kadrosunda bulunmuş. Ayrancılar'daki 150 yataklı Medifema Hastanesi de listede. Uluslararası tarafta ise sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ASİSTANA ve Medifema Global'in kurucu ortaklarından.

Onur Yiğit hangi partiden?

CHP'li. Partiye girişi oldukça erken: 2002'de, henüz 18 yaşındayken üye olmuş. O tarihten sonra da partiden kopmamış. Balçova ve Narlıdere örgütlerinde delegelik yapmış, il bazında pek çok kampanyada aktif görev almış. 2019'daki yerel seçimlerde ise adı öne çıkmış; o dönem İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne girerek encümen üyeliği görevini beş yıl sürdürmüş. 2024'te ise Balçova için aday gösterildi ve sandıkta açık ara kazandı.

Belediye başkanlığına ek olarak birkaç birlik görevi de yürütüyor. Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nde ikinci başkan vekili, Yarımada Belediyeler Birliği'nde encümen üyesi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Ege Belediyeler Birliği meclislerinde de adı geçiyor.

Onur Yiğit evli mi, eşi kim?

Evli ve iki çocuk babası. Ancak eşinin ismi kamuoyuyla paylaşılmış değil. Yiğit, aile tarafını medyanın dışında tutmayı tercih eden bir profil çiziyor. Sosyal medya hesaplarında bile özel hayata dair paylaşım neredeyse yok. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Balçova şubesi üyesi olduğu da bilgileri arasında.

Balçova Belediyesi başkan yardımcıları kim?

Başkan yardımcıları meclis kararlarıyla belirlenen ve zaman zaman değişiklik gösteren pozisyonlar. Kadroda yer alan isimler dönemsel atamalara göre güncellenebiliyor. Güncel ekibin tam listesi için Balçova Belediyesi'nin resmi sitesindeki organizasyon şemasına bakmak en sağlıklısı.