Meltem Bozoflu'nun hem yazıp hem yönettiği yapım, her hafta cuma günü yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Dizinin kadrosunda Nehir Erdoğan'ın yanı sıra Yiğit Özşener, Nezaket Erden ve Derya Alabora gibi deneyimli isimler bulunuyor. Maddi bağımlılık, toplumsal baskı ve bireysel kimlik arayışı gibi temaları samimi bir dille işleyen yapım, hem eleştirmenlerden hem izleyicilerden olumlu tepkiler alıyor.

Mira 5. bölüm ne zaman çıkacak?

Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi 5. bölüm, 10 Nisan 2026 Cuma günü HBO Max üzerinden yayınlanacak. Dizi haftalık yayın düzenini sürdürüyor.

Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi yayın takvimi nasıl?

Dizinin tüm bölüm tarihleri şu şekilde:

1. bölüm: 13 Mart 2026

2. bölüm: 20 Mart 2026

3. bölüm: 27 Mart 2026

4. bölüm: 3 Nisan 2026

5. bölüm: 10 Nisan 2026

6. bölüm: 17 Nisan 2026

7. bölüm: 24 Nisan 2026

8. bölüm: 1 Mayıs 2026

Mira dizisi toplamda kaç bölüm olacak?

Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi ilk sezonda toplam 8 bölümden oluşuyor. Sezon finali 1 Mayıs 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Mira 2. sezon olacak mı?

Şu an için dizinin 2. sezon planı bulunmuyor. Yapımın tek sezonluk bir proje olarak tasarlandığı ve 8. bölümle hikayesini tamamlayacağı belirtiliyor.

Mira dizisinin konusu ne?

Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi, kocasından gelen ani boşanma haberiyle tüm hayat dengesi alt üst olan Mira'nın hikayesini konu alıyor. Dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen yaşamının aslında ne kadar kırılgan olduğunu fark eden Mira, maddi zorluklar ve sosyal baskılarla mücadele ederken kendini yeniden keşfetmeye çalışıyor. Arkadaşı Melis'in desteğiyle bir dizi setinde suflör olarak çalışmaya başlayan Mira, bu süreçte hem yeni insanlarla tanışıyor hem de kendi sınırlarıyla yüzleşiyor.

Nehir Erdoğan kimdir?

Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980'de İzmir'de dünyaya geldi. Baba tarafından Malatyalı olan oyuncu, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Kariyerine TRT 1'de sunuculuk yaparak başlayan Erdoğan, Yabancı Damat dizisindeki Nazlı rolüyle tanındı. Fi, Benim Adım Melek ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol alan oyuncu, şimdilerde Mira karakteriyle ekranlarda boy gösteriyor.