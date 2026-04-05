Özellikle kırsal kesimde hâlâ canlı biçimde sürdürülen bu geleneğe göre nisan yağmuru suyu, temiz kaplarda biriktirilerek hem sağlık hem de güzellik amacıyla kullanılıyor. Bilimsel açıdan bakıldığında ise bahar döneminde atmosferdeki polen, azot ve mineral yoğunluğunun yağmur damlalarına karıştığı biliniyor. Bu durum nisan yağışlarını diğer mevsim yağmurlarından farklı kılıyor.

2026 nisan yağmuru hangi tarihler arasında toplanıyor?

Nisan yağmurunun toplama tarihleri Rumi takvime göre belirleniyor. Rumi takvim ile Miladi takvim arasında 13 günlük bir fark bulunuyor. Buna göre 2026 yılında nisan yağmuru 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'a kadar devam ediyor. Ancak halk arasındaki yaygın kabule göre en verimli ve en şifalı dönem, Rumi Nisan'ın yedinci gününden itibaren yani Miladi 20 Nisan'dan ay sonuna kadar süren zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

Bu dönemde özellikle sabah saatlerinde yağan yağmurun daha temiz ve mineral bakımından daha zengin olduğuna inanılıyor. Toplama işlemi için açık balkon, teras ya da bahçeye yerleştirilen temiz kap ve kovalar tercih ediliyor. Yağmur suyunun doğrudan gökyüzünden toplanması, çatı ya da oluk gibi yüzeylerden akmaması önem taşıyor.

Nisan yağmuru suyu şifalı mı, içilir mi?

Nisan yağmurunun faydaları konusunda hem geleneksel hem de bilimsel çerçevede pek çok görüş bulunuyor. Anadolu'da asırlardır bu suyun şifa niyetine tüketildiği biliniyor. İçeriğindeki demir (Fe+2) oranının yüksek olması, kış boyunca düşen vücut demir seviyesinin doğal yoldan takviye edilmesine katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra saç ve cilt bakımında kullanıldığında saçlara parlaklık ve canlılık kazandırdığı, cildi yenilediği ifade ediliyor.

Geleneksel tıpta bu suyun yorgunluğu giderdiğine, zihni berraklaştırdığına ve metabolizmayı hızlandırdığına inanılıyor. Ancak günümüz koşullarında uzmanlar, özellikle şehir merkezlerinde toplanan yağmur suyunun hava kirliliği ve sanayi emisyonları nedeniyle doğrudan tüketilmesinin riskli olabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle nisan yağmuru toplamak isteyenlerin kırsal bölgeleri ve havanın temiz olduğu yüksek kesimleri tercih etmesi öneriliyor.

Nisan yağmuru toplama geleneği nereden geliyor?

Selçuklu döneminde Konya'da nisan yağmurları özel taslarda biriktirilerek hastalara dağıtılıyordu. Mevlana Müzesi'nde sergilenen ve 1396 yılına tarihlenen "Nisan Tası" bu geleneğin en somut kanıtı olarak günümüze ulaştı. Gümüş, bronz ve bakır karışımından üretilen bu 43 kilogramlık işlemeli tas, Anadolu'daki nisan yağmuru toplama kültürünün köklü geçmişini gözler önüne seriyor.