Fenerbahçe yönetiminde aktif rol alabileceği konuşulan genç iş insanının hayatı, kariyer basamakları ve finansal gücü spor dünyası ile ekonomi kulislerinde büyük bir merak konusu oldu. Şirketinin son dönemde imza attığı milyarlık dev projelerle dikkat çeken Peker'in, kulübün vizyonel yatırımlarına ve mali yapısına nasıl bir katkı sağlayacağı tartışılıyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından spor dünyasını yakından takip eden vatandaşlar "Özgür Peker Fenerbahçe yönetimine girecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

ÖZGÜR PEKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

İş insanı Özgür Peker, 1991 yılında Bitlis’in Tatvan ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Bitlisli olan başarılı yönetici, 35 yaşındadır. Ailesinin 1991 yılında Ankara’ya göç etmesiyle birlikte çocukluk ve gençlik yıllarını başkentte geçiren Peker, eğitim hayatını da burada sürdürdü. Lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra yurt dışına giderek Newford Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu ve lisans eğitimini başarıyla tamamladı. Özgür Peker, evli ve iki çocuk babasıdır.

ÖZGÜR PEKER'İN KARİYERİ VE PEKERLER İNŞAAT PROJELERİ NELER?

Üniversite eğitiminin ardından Türkiye'ye dönen Özgür Peker, 2000’li yılların başından itibaren aile şirketi olan Pekerler İnşaat bünyesinde iş hayatına atıldı. Şirketin farklı departmanlarında uzun yıllar görev alarak mutfaktan yetişen Peker, takvimler 2017 yılını gösterdiğinde bayrağı babası Maşallah Peker’den devralarak Pekerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı koltuğuna oturdu. Şirket, Türkiye genelinde çok sayıda büyük altyapı, üstyapı ve enerji projesine imza attı. Son dönemde rotayı Ege Bölgesi’ne çeviren genç iş insanı, özellikle İzmir Alsancak’ta hayata geçirilen 2,2 milyar TL değerindeki dev lüks konut ve gayrimenkul yatırımıyla adından söz ettiriyor.

PEKERLER İNŞAAT SAHİBİ ÖZGÜR PEKER'İN SERVETİ NE KADAR?

Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik firmalarından birinin başında bulunan Özgür Peker, iş dünyasının finansal gücü yüksek isimleri arasında gösteriliyor. Ekonomi kulislerinde ve piyasada konuşulan iddialara göre, Özgür Peker’in ve aile şirketlerinin toplam net varlığının 3 milyar Türk Lirası’nın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.